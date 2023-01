Opel Astra e Grandland GSe: prezzi e novità

Continua l’ampliamento della gamma Opel con l’arrivo in listino dell’Astra GSe e della Grandland GSe, le sportive plug-in hybrid del Fulmine. La sigla, che sta per Grand Sport Electric, indica una nuova dimensione della guida dinamica in linea con le esigenze di sostenibilità attuali.

Opel Astra e Grandland GSe: prezzi da 48.050 euro

Parlando di prezzi, la Opel Astra GSe parte da 48.050 euro, mentre la nuova Opel Grandland GSe ha un costo di partenza di 55.000 euro (prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Il listino dell’Astra Sports Tourer GSe, invece, verrà comunicato più avanti.

Opel GSe: estetica grintosa

Esteticamente, le Opel in questione presentano un design in cui spiccano i cerchi in lega da 18 pollici color diamond cut/black su Opel Astra GSe e i cerchi da 19 pollici montati su Opel Grandland GSe. Anche l’anteriore è tipico dei modelli GSe, così come l’emblema GSe sul portellone e lo specifico diffusore posteriore. Sempre presente l’Opel Vizor che rende unico il frontale delle vetture del Brand teutonico di ultima generazione.

Sedili comodi e sportivi

Nell’abitacolo delle Opel GSe, invece, si distinguono i sedili sportivi in Alcantara, comunque certificati dagli esperti di postura di AGR. Per cui offrono sostegno e comfort pur essendo particolarmente ergonomici. Non mancano sedili e volante riscaldati. Mentre il navigatore multimedia è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto e si avvale di uno schermo touch a colori da 10 pollici e del driver information display da 10 pollici (display da 12 pollici su Opel Grandland GSe). I tutto è impreziosito dalla possibilità di ricaricare gli smartphone in modalità wireless.

Power unit ibride plug in da 225 CV e 300 CV

La Opel Astra GSe presenta una power unit plug in da 225 CV e 360 Nm complessivi, grazie al quattro cilindri 1.6 da 180 CV accoppiato ad un motore elettrico da 110 CV. La variante a 5 porte scatta da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh può percorrere fino a 64 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP.

La Opel Grandland GSe , anch’essa plug in, unisce la potenza di 200 CV del motore turbo benzina da 1,6 litri di cilindrata, a quella di due motori elettrici, uno per ogni asse, per una cavalleria complessiva, di sistema, di 300 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, e tocca la stessa velocità massima, di 235 km/h, dell’Astra GSe. Inoltre, può percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP. Entrambe presentano un telaio abbassato di 10 millimetri, e sfruttano la tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), per gli ammortizzatori.