Dacia Jogger Hybrid 140, al via gli ordini: ecco i prezzi

In Italia si aprono gli ordini per la Dacia Jogger Hybrid 140, che avrà due allestimenti e prezzi a partire da 25.200 euro.

In Italia la Dacia Jogger apre gli ordini d’acquisto per la nuova versione Hybrid 140. L’arrivo nelle concessionarie, però è posticipato ad aprile 2023. La nuova vettura di Dacia ha riscosso grande successo fin da subito, facendo registrare oltre 83.000 ordini fino a qui. La Hybrid 140 servirà sicuramente per migliorare i risultati ottenuti finora.

Lo schema ibrido

La Jogger Hybrid 140 è stata presentata durante lo scorso Salone di Parigi 2022, riscuotendo fin da subito un certo entusiasmo. La grande novità per questo modello è ciò che si nasconde sotto al cofano, cioè un powetrain di origine Renault, già visto nella gamma francese, determinato da un’unità benzina 4 cilindri di 1.6 litri di cilindrata da 90 CV, due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) e dal cambio Multimode che è stato pensato per equipaggiare le vetture elettrificate. La batteria ha una capacità di 1,2 kWh, mentre la potenza di sistema si spinge fino a 140 CV. Una cosa molto brillante è che la Jogger Hybrid 140 può muoversi in modalità 100% elettrica per l’80% del tempo su strade urbane.

Dacia Jogger Hybrid: gli allestimenti

La nuova Jogger Hybrid può essere scelta a 5 posti o a 7 posti. Gli allestimenti a disposizione, però, sono soltanto due: Expression ed Extreme. Come colore di lancio è stato scelto il grigio scisto, tuttavia, restano a disposizione le altre tonalità viste finora sulla variante termica, esclusa la grigio cometa. Osservia, dunque, gli allestimenti:

Expression : solo a 7 posti, ma offre di serie il climatizzatore manuale, il Media Display, le barre da tetto modulari, il Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori, i tergicristalli automatici, gli specchietti regolabili elettricamente, il freno a mano elettrico, i cerchi da 16 pollici Flex Whell e gli alzacristalli posteriori elettrici.

: solo a 7 posti, ma offre di serie il climatizzatore manuale, il Media Display, le barre da tetto modulari, il Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori, i tergicristalli automatici, gli specchietti regolabili elettricamente, il freno a mano elettrico, i cerchi da 16 pollici Flex Whell e gli alzacristalli posteriori elettrici. Extreme: può essere a 5 o 7 posti, mentre a quanto offerto dalla Expression, ha di serie il climatizzatore automatico, la Key Less Entry, la camera di parcheggio posteriore, i retrovisori esterni neri e i cerchi da 16 pollici Black.

Il listino prezzi

I prezzi per il mercato italiano partono da 25.200 euro per la Expression a sette posti, fino ad arrivare a un massimo di 26.050 euro per la Extreme sempre a sette posti.