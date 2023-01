YangWang U9, supercar elettrica dalla Cina

YangWang, il marchio di veicoli elettrici di lusso appena lanciato da BYD, ha lanciato una supercar a batteria, U9. Questo modello ad alte prestazioni incorpora il linguaggio di design “Gate of Time and Space” del marchio. Ha una silhouette ribassata a due porte e molte appendici aerodinamiche che ci dichiarano le volontà della vettura. Nella parte anteriore, i fari a LED a forma di C sono piuttosto grandi, tanto che sembrano abbracciare il muso in stile F1 insieme alle prese d’aria sui parafanghi. Lo splitter ha delle alette integrate e accenti gialli proprio come le minigonne laterali e il diffusore posteriore.

Un design moderno

Gli elementi neri attorno alla carrozzeria, come quelli accanto alle prese d’aria laterali, creano una finitura bicolore in contrasto con la tonalità giallo brillante. Un altro punto saliente è la pinna trasparente che sporge dal lunotto posteriore ventilato in stile Lamborghini. Le prese d’aria sotto le luci posteriori a LED sono un tratto tipico del design delle supercar, anche se in questo caso sembrano chiuse.

YangWang U9: accelerazione mostruosa

La YangWang U9 può accelerare da 0-100 km/h in appena 2 secondi, cioè appena 0,1 secondi in più della rivale Aion Hyper SSR di GAC. BYD non ha rivelato la potenza in uscita, ma ha confermato che sarà equipaggiata con la tecnologia “Yisifang” nella sua configurazione quad motor. Questa sarà una caratteristica comune a tutti i modelli Yangwang, con i motori elettrici a controllo indipendente che consentono sofisticate funzioni di torque vectoring.

Il propulsore

Nel fuoristrada YangWang U8, ciascuno dei quattro motori elettrici produce 295-322 CV e 320-420 Nm di coppia, ciò significa che la potenza combinata supera i 1.100 CV sulla supercar U9. Una cifra del genere sembra più che sufficiente per portare la supercar più leggera e aerodinamica verso delle prestazioni strabilianti. Nell’U8, il sistema “Yisifang” offre un grip in offroad impressionante, ma nell’U9 focalizzato sulla strada, migliora la maneggevolezza e le prestazioni complessive.