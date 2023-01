Seat Ateca 2023, tra le nuove dotazioni di serie il Digital Cockpit

Lanciata nel 2016 e rinnovata per la prima volta nel 2021 con un restyling di mezza età, la Seat Ateca è un SUV compatto di segmento C realizzato sulla piattaforma Volkswagen MQB che viene utilizzata su molti modelli del gruppo teutonico.

Seat Ateca: moderna e tecnologica

Il facelift di due anni fa aveva portato in dote all’Ateca numerosi e importanti aggiornamenti, come il rinnovato design dei proiettori anteriori, l’adozione degli indicatori di direzioni a LED dinamici per i fari posteriori, vista prima sulla Tarraco. All’interno troviamo un infotainment evoluto grazie ad un display di maggiori dimensioni e la sostituzione delle precedente centraline MIB2 e MIB2 HIGH con la più recente MIB3, dotata ora della connessione SIM dati e della connettività Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Seat Ateca: le novità del M.Y. 2023

La gamma 2023 Seat Ateca porta in dote al SUV spagnolo una dotazione di serie ancora più ricca e completa che include tra le novità il Digital Cockpit – ovvero la strumentazione 100% digitale e settabile a piacimento – caratterizzato da uno schermo da 8 pollici. Il Digital Cockpit viene offerto già a partire dall’allestimento entry-level denominato Reference.

La gamma motorizzazioni

La nuova Seat Ateca 2023 non solo può vantare un corredo tecnologico più completo, ma anche una gamma motorizzazioni ampia e variegata che punta ad accontentare tutti i tipi di esigenze. L’offerta parte dal propulsore a benzina 1.0 TSI da 110 CV, seguito dal benzina 1.5 litri EcoTSI da 150 CV,mentre al top di gamma si posizione il 2.0 litri TSI da 190 cavalli dotato di trazione integrale.

Sul fronte dei diesel troviamo il potente ed economo 2.0 litri TDI, declinato negli step di potenza da 115 e 150 CV. LE trasmissioni disponibili sono il cambio manuale a sei marce oppure l’automatico doppia frizione DSG a sette rapporti.

Prezzi e allestimenti

L’offerta della Seat Ateca viene declinata in 4 allestimenti chiamati: Reference, Business, FR ed Xperience. Ogni allestimento rispecchia e cerca di accontentare una determinata fetta di clientela con una dotazione di accessori completa già dalla versione base. Il listino della nuova Ateca parte da 26.350 euro.

SUV Seat: la storia di un successo

La gamma SUV Seat, composta dalla Ateca e dalle sorelle Arona e Tarraco ha contribuito in maniera fondamentale al rilancio del marchio spagnolo che è riuscito a superare il milione di auto vendute in soli 6 anni, ovvero dal 2016 al 2022. Con queste premesse, le proiezioni per ultimi modelli Seat risultano ancora più rosei e ambiziosi.