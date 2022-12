Dacia Jogger Hybrid: prezzi, uscita, motore

La Dacia Jogger Hybrid 140 è la prima vettura elettrificata del Marchio di origine romena ed è pronta a debuttare anche in Italia. Le sue ordinazioni saranno possibili a partire dal mese di gennaio 2023, ma arriverà nelle concessionarie soltanto a marzo. La nuova Jogger è apparsa sulla scena poco meno di un anno fa e il costruttore evidenzia il suo massiccio successo, ottenuto con oltre 83.000 ordini e più di 51.000 immatricolazioni. Adesso si apre un nuovo importante capitolo nel quale si darà accesso all’elettrificazione a buon mercato.

Motore Renault

Il propulsore che adotterà la Jogger Hybrid deriva da Renault ed è quello che abbiamo già potuto apprezzare sulla Clio. Si tratta di un motore benzina aspirato di 1,6 litri (90 CV) abbinato a due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione). Il powertrain è alimentato da una batteria da 1,2 kWh. La trasmissione è, invece, affidata al cambio Multimode che il Gruppo transalpino ha sviluppato per i suoi modelli di destinazione ibrida. La potenza di sistema complessiva è di 140 CV, mentre la batteria è collegata nel sottoscocca. I consumi promettono bene, tanto che in ambito urbano promette fino all’80% del tempo di guida in modalità 100% elettrica.

Dacia Jogger Hybrid: dotazione

Nell’ambiente interno la Jogger Hybrid 140 può contare su di uno specifico sistema infotainment con display da 7 pollici che proietta alcune informazioni essenziali della vettura come il livello di carica della batteria, su di un freno di stazionamento elettrico e su di una consolle alta con portaoggetti chiuso e bracciolo.

Prezzi potenziali

Attualmente Dacia non ha comunicato i dettagli completi su tutti gli allestimenti disponibili per la Jogger Hybrid 140. Quello che sappiamo finora è che questo modello partirà da 25.200 euro nella versione Expression 7 posti. Dovrebbe essere proposta anche in versione 5 posti, per accontentare tutti quanti. Infine, Dacia fa sapere che la vettura si potrà ordinare anche nel colore Grigio Scisto che si sommerà alle 6 tinte già disponibili.