Geely Panda: la citycar elettrica per la Cina

Il panda è un animale molto amato in Cina, un simbolo della loro terra e una bene da tutelare e salvaguardare. Adesso, anche gli automobilisti del Dragone potranno scegliere di mettersi in casa un Panda su quattro ruote, grazie alla Geely Panda Mini EV, un piccola vettura elettrica da città per vincere le sfide di un segmento di mercato in cui è la Wuling HongGuang Mini EV a fare la voce grossa.

Una vettura da città, come l’originale italiana

La Geely Panda è lunga appena 306 cm, larga 152 e alta 160, con un passo di 201 cm. Dimensioni perfette per chi cerca un mezzo snello e compatto per muoversi nelle affollate strade delle metropoli asiatiche. Questo modello ha debuttato in un centro commerciale della città di Hangzhou e si distingue per un design che esprime simpatia, con fari a led di forma circolare, come due grandi occhi, che caratterizzano il frontale, mentre gli specchietti ricordano le orecchie del Panda. L’opera viene completate con diverse finiture in plastica nera sul paraurti anteriore e sul fascione posteriore.

Piccolo motore elettrico

La Geely Panda Mini EV è spinta da un motore elettrico in posizione anteriore dalla potenza di 40 CV ed è alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato, che offre un’autonomia di circa 150 km. L’interno della Geely Panda ha una capienza per quattro passeggeri, che per merito del tetto panoramico apribile, potranno godere di una buona vista. La plancia, invece, è contraddistinta da un pannello di colore rosa con un grande schermo touchscreen decentrato per il sistema infotainment, alcuni vani portaoggetti e un’area dedicata ai comandi del clima sotto le bocchette dell’aria. Non manca la strumentazione completamente digitale.

Il prezzo della Geely Panda

La Geely Panda Mini EV sarà disponibile in Cina nella prima parte del 2023 e dovrebbe costare l’equivalente di circa 6.000 euro. Un prezzo modico per una vetturetta elettrica che infonde grande simpatia.