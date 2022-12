Ford GT Mk IV: il canto del cigno con 67 esemplari da pista

L’Ovale blu in tempi recenti ha presentato la sua Ford GT LM, versione da competizione per correre alla 24 Ore di Le Mans, e ora presenta l’ultima versione prima del pensionamento della sua più famosa supercar: la GT Mk IV. Ne verranno realizzati soltanto 67 esemplari, destinati solo alla pista, che avranno un prezzo corrispondente a 1,6 milioni di euro. Un gioiello da mettere nella collezione privata di qualche facoltoso collezionista, che potrà vantarsi di possedere una vettura con la massima evoluzione dell’EcoBoost con 800 CV di potenza.

Comportamento estremo

Ford ha dichiarato che la nuova Ford GT Mk IV è la vettura da pista più estrema che abbiano mai realizzato, e non si fa fatica a credere a questa affermazione, basta dare un occhio più attento alle sue linee così tanto aggressive. La carrozzeria in fibra di carbonio è stata ulteriormente rivista, inserendo delle nuove appendici, delle pance laterali più ampie, un passo più lungo e un massiccio alettone per controllare carichi aerodinamici elevati.

Migliorie evidenti

Ford si è preoccupata di dedicare una meccanica della GT ancora più raffinata. Il propulsore 3.5 V6 ha ricevuto alcuni upgrade specifici, tra cui una trasmissione da corsa, che sono serviti per superare la soglia dei 667 CV del modello stradale e raggiungere gli 800 CV. Le prestazioni non sono state ancora dichiarate dalla Casa americana, tuttavia bisogna aspettarsi almeno uno scatto 0-100 km/h minore dei 3 secondi e una velocità massima nettamente superiore alla soglia dei 300 km/h.

Ford GT: fascino da competizione

La nuova supercar viene costruita nell’impianto della Multimatic di Markham, in Canada. Come anticipato, saranno soltanto 67 gli esemplari, un numero mitico perché rievocativo della 24 Ore di Le Mans in cui Ford dominò la scena. I clienti interessanti possono ordinare l’auto direttamente sul sito americano di Ford. La Casa selezionerà i 67 fortunati nelle prime settimane del 2023 e comincerà con le consegne delle prime vetture a primavera.