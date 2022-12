Opel Astra Electric: il debutto nel corso del 2023

Nella primavera del 2023 arriverà la Opel Astra Electric, anche in versione Sports Tourer, con un’autonomia di 416 km in ciclo WLTP.

L’Opel Astra è una vera evergreen per il brand tedesco, merito di una storia lunga oltre trent’anni e che continua senza interruzioni. L’Astra, in tempi abbastanza recenti, ha prodotto una nuova generazione molto convincente sotto il profilo del design e dei contenuti. Ora, però, la sua gamma si allarga con la versione completamente elettrica. A primavera 2023, infatti, vedremo il lancio dell’Astra Electric, berlina e Sports Tourer, che affiancherà si affiancherà alle già presenti benzina e ibride plug-in.

Badge specifico

Non ci delle differenze così evidenti tra l’elettrica e le altre, dato che a distinguere la versione a batterie c’è un badge “e” adagiato accanto al nome del modello sul portellone posteriore, oltre a dei cerchi in lega dedicati. Nell’abitacolo si respira un’aria familiare con il “Pure Panel” provvisto di due schermi da 10 pollici: uno per la strumentazione digitale e l’altro per il sistema infotainment, che può offrire la compatibilità con i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto, anche in modalità wireless. Belli, invece, i sedili ergonomici certificati AGR. Il bagagliaio è di 516 litri e può salire a 1.533 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, almeno sulla Sports Tourer.

Opel Astra Electric: motore

A disposizione della compatta di Russelsheim c’è un motore elettrico da 115 kW (156 CV) con 270 Nm di coppia, che offre una velocità massima di 170 km/h. Questo motore è alimentato da una batteria da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) che assicura un’autonomia fino a 416 km secondo il ciclo WLTP. Quest’unità è abbastanza familiare perché è la stessa che troviamo sotto al cofano della Peugeot 308 elettrica.

Tempi di ricarica

L’Astra Electric può essere ricaricata in corrente continua ed effettuare un pieno di energia a una potenza massima di 100 kW. Grazie a queste capacità si può ricaricare la vettura dell’80% della capacità dell’accumulatore in soli 30 minuti. In corrente alternata si può ricaricare ad una potenza massima di 11 kW. Per ulteriori dettagli dovremo aspettare ancora qualche settimana.