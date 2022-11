Audi RS6 e RS7, arrivano le edizioni Performance

Audi RS6 Avant e RS7 Sportback rappresentano già due eccellenze del mercato automobilistico in termini di prestazioni, la casa di Ingolstadt, tuttavia, ha deciso di dare a loro ancora più potenza da sprigionare grazie alle nuove versioni Performance. Entrambe le vetture saranno in vendita in Germania a partire dal prossimo 8 dicembre e ad un prezzo di listino che partirà da 135.000 euro.

Aumentano i cavalli

Sotto al cofano di entrambe trova collocazione un motore V8 da 4,0 litri con nuovi turbocompressori più grandi e una pressione di sovralimentazione più. Queste migliore portano un incremento di potenza di 30 CV e un aumento della coppia di 50 Nm, per nuove specifiche complessive che arrivano a 621 CV e 850 Nm. Il tutto si traduce con prestazioni su strada sbalorditive: da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, 0,2 secondi in meno rispetto alle varianti standard. La velocità massima di tutti e due i modelli in variante Performance sale a 280 km/h, merito dell’introduzione del RS Dynamic Package, che aggiunge anche il sistema di sterzo integrale dinamico e un differenziale sportivo posteriore quattro.

Ulteriori migliorie

Dell’RS Dynamic Package è disponibile anche la versione Plus, che include un sistema frenante in carboceramica più leggero di 34 kg rispetto alla versione in acciaio e porta la velocità massima fino a 305 km/h. Grandi passi in avanti anche sulla bilancia, infatti entrambi i modelli perdono 8 kg così da abbassare la massa della RS7 Sportback performance a 2.065 kg e quella della RS6 Avant performance a 2.090 kg. A disposizione c’è anche un nuovo differenziale centrale autobloccante più leggero e compatto per una migliore dinamica di guida, un sistema di sterzo aggiornato per essere più preciso, e un cambio automatico a otto velocità ancora più rapido e preciso negli innesti.

Audi RS6 e RS7: nuovi cerchi

Compaiono anche dei nuovi cerchi in alluminio da 21″ con design a stella a dieci razze, tuttavia i clienti possono scegliere anche ruote da 22″ disponibili in una varietà di finiture che vanno dal nero opaco all’oro opaco, e caratterizzate da un design ispirato al motorsport che migliora il raffreddamento dei freni.