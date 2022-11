Volvo EX90: SUV elettrico da 7 posti con ricarica bidirezionale

L’alba di una nuova era. Questo è ciò che rappresenta la Volvo EX90 per il brand scandinavo, che lancia sul mercato un maxi-SUV da 7 posti, completamente elettrico e con una dose di tecnologia molto sofisticata. Questa vettura non è solamente ciò che abbiamo brevemente elencato, ma è molto di più perché è stata concepita con dei principi utili per la salvaguardia del pianeta, quindi sono stati adoperati dei materiali riciclati come l’acciaio, l’alluminio e la plastica.

Dimensioni abbondanti

La EX90 si presenta come una grande ammiraglia SUV e con una piattaforma dedicata, dunque non derivata da un modello endotermico. A livello di dimensioni il biglietto da visita recita lunghezza di 5,03 metri e passo di 2,98, numeri decisamente importanti. Grande ma anche attenta all’aerodinamica, quindi compaiono una mascherina chiusa, specchietti retrovisori dalla forma singolare, cerchi carenati e altro utile a ridurre il coefficiente di resistenza all’aria.

Stilisticamente si distingue per le luci anteriori con disegno a “martello di Thor” a LED, per le posteriori a sviluppo verticale sui montanti e “spezzate” dagli altri elementi luminosi a forma di “C” che uniscono la parte alta del portellone. Singolare la piccola gobba sulla parte anteriore del tetto, dove si nasconde il Lidar, dove sono collocati i maggiori sistemi di sicurezza.

Un salotto tecnologico

Dentro all’abitacolo, una volta aperto lo sportello, si entra in un salotto moderno e tecnologico. Immediatamente si nota il maxi schermo centrale dell’infotainment da 14,5 pollici con software realizzato in collaborazione con Google, assistente vocale integrato e connettività 5G, unito alla strumentazione digitale che permette di avere un’esperienza di uso semplice e personale. Il software è sviluppato da Volvo con Qualcomm Technologies (Snapdragon Cockpit Platforms) e Nvidia Drive. Presente un impianto audio premium Bowers & Wilkins da 25 altoparlanti che utilizza per la prima volta la tecnologia Dolby Atmos. Lo stile di questo interno è molto scandinavo, minimale, con superfici morbide e dove i tasti fisici sono quasi del tutto assenti e dove resiste solamente il rotore per gestire il cambio.

Lo smartphone è una chiave

Per entrare nella vettura bisogna usare il proprio smartphone, che diviene a tutti gli effetti una chiave digitale da condividere – attraverso l’applicazione – con la famiglia e amici. Proprio la App riveste un ruolo sempre più preponderante poiché con si può verificare lo stato di carica delle batterie, azionare aggiornamenti over the air e pagare le ricariche alle colonnine pubbliche.

Volvo EX90: ricarica bidirezionale

La Volvo EX90 è equipaggiata con l’hardware fondamentale per la ricarica bidirezionale. Questo vuol dire che oltre a ricaricarsi da una presa di corrente può allacciarsi alla rete elettrica per fornire energia a case, apparecchiature elettriche o altri veicoli elettrici. Sarà disponibile su questo grande SUV a cominciare da alcuni mercati selezionati, con l’obiettivo di permettere ai clienti di rivendere l’elettricità alla rete e creare delle centrali virtuali e collettive per stabilizzare la rete.

Volvo EX90: motori

La EX90 sarà disponibile in due versioni: Twin Motor e Twin Motor Performance, entrambe con un motore elettrico per ciascun asse e dunque a trazione integrale. La prima ha una potenza di 408 CV e 770 Nm, per uno scatto da 0-100 km/h in 5,9″ e 600 km di autonomia, la seconda riduce il tempo sul cronometro dello 0-100 a 4,9″ grazie a 517 CV e 910 Nm. L’autonomia, però, si abbassa di 10 km. La velocità massima è di 180 km/h, limite dettato dalla volontà di salvaguardare la carica delle batterie ma anche per un discorso di sicurezza. Le batterie sono da 111 kWh (107 nominali) e collegandosi a una colonnina ultrafast possono passare dal 20 all’80% della loro capacità in appena 30 minuti.