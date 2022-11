Bentley Bentayga Odyssean Edition: solo 70 esemplari

Bentley Bentayga Odyssean Edition, questo è il nome della nuova edizione limitata incentrata sulla sostenibilità e rigorosamente limitata a soli 70 esemplari. La prima edizione Odyssean è stata lanciata nel 2021 per la famiglia Flying Spur e ha subìto influenze di design dalla concept car EXP 100 GT che ha definito la visione di Bentley di mobilità di lusso nel 2035 come parte della sua strategia Beyond100. Simile alla Flying Spur Odyssean, la nuova Bentayga limited edition sfrutta i vantaggi offerti da un propulsore ibrido.

Un motore ibrido

Combinato con il motore a benzina V6 c’è un motore elettrico con batteria da 18,0 kWh, in questo modo il sistema offre delle eccellenti prestazioni e un ventaglio di possibilità che spaziano dalla calma della modalità EV a emissioni zero all’emozionante accelerazione a tutto gas, con un’autonomia esclusivamente elettrica di 45 km nel ciclo WLTP. Con una potenza combinata di 456 CV, il motore a benzina TFSI V6 da 3,0 litri e il motore elettrico da 100 kW possono far scattare la Bentayga Hybrid da zero a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con una velocità massima di 254 km/h. La sensazione di potenza senza sforzo è, se non altro, accentuata dal propulsore ibrido grazie alla capacità del motore elettrico di erogare la sua piena coppia da zero giri al minuto.

Abitacolo sostenibile

La sostenibilità non è focalizzata solo sulla catena cinematica, ma anche sui materiali all’interno dell’abitacolo. L’impiallacciatura Koa a poro aperto della consolle centrale utilizza il 90% in meno di vernice rispetto alle impiallacciature lucide e consente di apprezzare la naturale struttura della superficie e l’estetica del legno. I cruscotti e le cinture sono rifiniti con un’impiallacciatura elegante e minimalista in lino Piano, mentre uno schema di pelle a tre colori dedicato conferisce all’intero interno una nuova profondità. Insieme ai nuovi materiali, la pelle naturale sostenibile è ampiamente utilizzata in cabina, grazie alla sua durata a lungo termine. L’abitacolo presenta anche pannelli di tweed realizzati al 100% in lana britannica, che intrecciano una miscela di colori tono su tono in un filato su misura per creare un tessuto appositamente per Bentley.

Gli accenti degli interni sono in una pelle morbida e calda chiamata Autumn, con i clienti che possono scegliere tra cinque specifiche che utilizzano pelle Beluga, Porpoise, Cricketball, Brunel o Burnt Oak in tandem con pelle chiara e moderna di lino. La combinazione risultante offre una tavolozza di tre colori unica, la prima per la Bentayga di seconda generazione. Quando si entra o si esce dall’auto, diventa evidente l‘esclusivo battistrada Odyssean Edition, abbinato al badge esterno del montante D.

Bentley Bentayga Odyssean Edition: lancio sul mercato

Entro il 2025 l’intera gamma Bentley sarà offerta con propulsori ibridi, in concomitanza con il lancio del primo Bentley Battery Electric Vehicle (BEV). La Bentayga Odyssean Edition è in vendita a partire da novembre, prima dell’inizio della produzione nel primo trimestre del 2023.