Porsche 718 Boxster e Cayman: ecco la Style Edition

Per le Porsche 718 Boxster e 718 Cayman è stata svelata un’edizione per il MY2023, chiamata Style Edition. I due modelli saranno inizialmente disponibili in Europa prima di diventare disponibili nei mercati esteri in un secondo momento. Tutti i modelli 718 Boxster Style Edition e 718 Cayman Style Edition sono dotati di serie di cerchi da 20 pollici neri lucidi con stemmi Porsche colorati. La Casa di Zuffenhausen ha inoltre dotato i due modelli di terminali di scarico Sport rifiniti in nero, applicando anche una scritta “PORSCHE” sul retro in argento lucido.

Ulteriore equipaggiamento

I due modelli sono inoltre dotati di un equipaggiamento di serie che comprende: gruppi ottici con Porsche Dynamic Light System con luci di marcia diurna a LED a 4 punti integrate, scarico sportivo, telecamera posteriore, ParkAssist anteriore e posteriore, oscuramento automatico di interni ed esterni specchietti e climatizzatore automatico a due zone. Porsche offre anche i due modelli Style Edition in un nuovo colore denominato Ruby Star Neo, un’interpretazione moderna del Ruby Star utilizzato per la prima volta sulla 964 Carrera RS.

Tocchi di stile

Per entrambi i modelli, nell’abitacolo si trovano sedili anteriori riscaldabili, volante multifunzione riscaldato e rivestito in pelle, tappetini con cuciture Chalk a contrasto, interni in pelle nera con cuciture Chalk, poggiatesta in rilievo con il poggiatesta Porsche e battitacco in acciaio inossidabile illuminato protezioni di serie. I clienti possono optare per uno dei due pacchetti contract, uno in nero e uno in bianco che includono strisce decorative sul cofano e loghi Porsche sulla fiancata. Le suddette ruote possono anche essere verniciate di bianco.

Porsche 718 Boxster e Cayman: motore

Entrambi i modelli hanno un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che eroga 300 CV e 280 Nm di coppia. I modelli dotati del cambio manuale a sei marce possono raggiungere i 100 km/h in 4,9 secondi, mentre quelli con il PDK a sette marce opzionale e il pacchetto Sport Chrono raggiungono lo stesso traguardo in 4,5 secondi. Sbarco previsto sul mercato nel primo trimestre 2023 con prezzi ancora da definire.