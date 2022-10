Porsche 911 Carrera T: tradizione alleggerita

Dopo una lunga pausa, dato che la prima Carrera T è datata 1968, nel 2017 tornò nei listini di Porsche la possibilità di ordinare una Porsche 911 Carrera T, una versione alleggerita della berlinetta di Zuffenhausen. Anche con la nuova generazione è stato deciso di dare una nuova possibilità a questa versione che tanto piace agli appassionati e ai puristi del Brand teutonico. Per divertirsi si hanno un motore boxer 3 litri da 385 cavalli e 450 Nm e delle sospensioni adattive PASM. In più su questo modello si hanno un’altezza da terra ridotta di 10 millimetri e il Porsche Torque Vectoring con differenziale autobloccante posteriore.

Riduzione del peso

La Carrera T si presenta in forma dopo la cura dimagrante, grazie a un alleggerimento di 35 kg in confronto alla 911 Carrera con cambio PDK 8 marce. Il peso complessivo di 1.470 kg la rende la più leggera nella gamma, grazie alla scelta di adottare il cambio manuale 7 marce e alla rimozione degli strapuntini posteriori. In definitiva abbiamo due posti secchi, un cambio manuale (PDK optional) e una serie di lavori che hanno limito ogni grammo possibile. Sono stati fatti degli interventi sulla batteria, sullo spessore delle vetrature e nella riduzione del materiale insonorizzante.

Presenza inconfondibile

Sicuramente la 911 Carrera T non passa inosservata e si riconosce a vista d’occhio, merito delle sue grafiche dedicate, in grigio e a contrasto con le tinte carrozzeria. A tal proposito si può ordinare con quattro vernici pastello, 3 metallizzate e 5 speciali che formano la palette colori “ordinaria”, ma a disposizione c’è anche il Paint to Sample: 110 tonalità tra le quali scegliere per trovare quella su misura o quasi. I suoi fortunati possessori potranno, inoltre, optare per cerchi Titanio da 20 e 21 pollici, diametro differenziato tra i due assi e gommatura nella misura 245/35 R20 e 305/30 R21, il pacchetto Sport Chrono e i sedili sportivi Plus con regolazione elettrica a 4 vie. Le alternative passano dalla specifica con regolazioni elettriche a 18 vie o i sedili specializzati, rivestiti in Race Tex. Con il pacchetto 911 T interni si può aggregare la dotazione e avere cuciture a contrasto grigie o verdi, oltre al rivestimento esteso in pelle.

Porsche 911 Carrera T: prezzo

A livello di prestazioni la leggerezza si fa sentire e questa Porsche scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, mentre la velocità massima è di 291 km/h. L’arrivo nelle concessionarie è programmato nel febbraio 2023, mentre gli ordini sono già aperti e il prezzo è stato fissato intorno ai 128.897 euro.