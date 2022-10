Ford Kuga: il pacchetto Black per la plug-in

Tetto nero e dettagli in ‘black’ per la carrozzeria del SUV compatto dell’Ovale Blu. E dentro arrivano nuovi sedili più ergonomici.

La Ford Kuga/Escape potrebbe presto subire un restyling, come dimostrato dai prototipi avvistati in queste ultime settimane. Ma l’attuale modello, originariamente introdotto nel 2019, ha ancora un po’ di vita sul mercato. La divisione Europe del marchio americano ha lanciato infatti la Ford Kuga: il pacchetto Black solo per la ST Line X, che include cerchi in lega da 20 pollici neri e dettagli ‘black’, aggiungendo al contempo una nuova opzione per i sedili certificata AGR, per un maggiore comfort.

Ford Kuga: il pacchetto Black per gli esterni

Il SUV dell’Ovale Blu ha un aspetto più sexy con il tetto verniciato in nero, così come le calotte degli specchietti retrovisori, il paraurti anteriore e lo spoiler posteriore, in combinazione con il bodykit ST-Line dall’aspetto sportivo e i cerchi in lega da 20 pollici, neri, di serie. Altri dettagli sono i badge ST-Line sui parafanghi anteriori e la scritta Kuga sul portellone, anch’essi neri.

Nuovi sedili più ergonomici

Un’altra novità per la Ford Kuga, oltre al Black Package è una nuova opzione per i sedili anteriori. Un nuovo set di sedili comfort, approvato dall’organizzazione per la salute della colonna vertebrale Aktion Gesunder Rücken (AGR), che può essere regolato in diciotto posizioni (altezza, lunghezza, inclinazione, lombare, poggiatesta, etc.).

Ford Kuga: il pacchetto Black con la motorizzazione plug-in

Ford afferma che la Kuga PHEV è stata l’ibrida plug-in più venduta in Europa lo scorso anno, con oltre 23.000 unità vendute. Il SUV elettrificato offre un’autonomia EV di 67 km nel ciclo combinato WLTP. Il motore da 2,5 litri, in combinazione con un motore elettrico, produce 225 CV e 200 Nm di coppia, trasmessi all’asse anteriore.

Oltre al propulsore PHEV, la Kuga è disponibile anche con motori ibridi, benzina e diesel in Europa, anche se non sappiamo quale di questi sarà ripreso anche dal prossimo restyling.