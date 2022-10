Polestar 3: SUV elettrico da 610 km di autonomia

Ha tolto il velo il nuovo SUV elettrico Polestar 3 che si candida come una delle proposte più interessanti del mercato. Il programma è semplice, prima verrà prodotta nello stabilimento di Volvo Cars a Chengdu, in Cina, a partire dalla metà del 2023. Dalla metà del 2024, invece, sarà assemblata anche nello stabilimento di Volvo a Ridgeville, nella Carolina del Sud. Per gli appassionati italiani niente paura, questo Marchio diverrà una presenza stabile anche alle nostra latitudini.

Studiata in ogni minimo dettaglio

Il design della Polestar 3 è ispirata in modo massiccio alla concept Precept, dando comunque un taglio molto personale al tutto. Nello sviluppare il SUV, il brand ha lavorato soprattutto sull’aerodinamica per ottimizzarla nel miglior modo possibile. Il risultato è un cx di 0,29. Parlando degli interni, la casa automobilistica ha selezionato materiali sostenibili, come il MicroTech certificato bio, pelle certificata per il rispetto del benessere degli animali e rivestimenti in lana completamente tracciabile. Il resto dell’abitacolo è minimale.

Dietro al volante troviamo il pannello della strumentazione digitale, mentre al centro è collocato il display da ben 14,5 pollici, verticale, del sistema infotainment che può contare sulla Snapdragon Cockpit Platform di ultima generazione. Il sistema infotainment ha al suo servizio la piattaforma Android Automotive sviluppata in collaborazione con Google. Si tratta di un’evoluzione della tecnologia lanciata per la prima volta con la Polestar 2. Ovviamente, l’auto supporta gli aggiornamenti OTA.

Polestar 3: le motorizzazioni

Questa vettura viene proposta con un sistema composto da due motori elettrici. La trazione integrale è garantita. A disposizione ci sono 360 kW con 840 Nm di coppia. on il pacchetto Performance opzionale si raggiunge una potenza totale di 380 kW e 910 Nm, che permette a questo SUV di raggiungere i 210 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h si registra in appena 5 secondi o 4,7 secondi con il pacchetto Performance. Il powertrain è alimentato da una batteria a celle prismatiche da ben 111 kWh in grado di permettere un’autonomia fino a 610 km secondo il ciclo WLTP. In corrente continua, l’accumulatore può essere ricaricato fino ad una potenza massima di 250 kW. In corrente alternata, invece, fino a 11 kW. La Polestar 3 è anche compatibile con la ricarica bidirezionale.

Dotazioni e prezzo

Il nuovo SUV offre un assortimento di serie molto ampio comprensivo di; sospensioni pneumatiche, tetto panoramico integrale in vetro, illuminazione interna ed esterna interamente a LED, maniglie delle portiere a scomparsa con sensore di prossimità e cerchi in lega da 21 pollici. Il pacchetto Plus e il pacchetto Pilot sono di serie per il primo anno del modello e includono un impianto audio a 25 altoparlanti di Bowers & Wilkins con audio surround 3D e funzionalità Dolby Atmos, portiere con chiusura ammortizzata, un Head-Up Display e Pilot Assist. Il prezzo per l’Italia sarà di circa 94.900 euro.