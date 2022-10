Nuova BMW M2 2023: 460 CV e cambio manuale

La nuova BMW M2 nasce in un anno speciale, infatti nel 2022 ricorrono i 50 anni della divisione M della Casa bavarese, dunque questo modello non poteva essere banale. La sportiva teutonica si presenta con un look che non accetta compromessi, infatti è molto muscolosa e ha una dotazione completa per strabiliare anche in pista grazie al suo motore 3.0 da 460 CV, ben 86 CV in più della M240i che finora è stata la versione più potente dell’intera gamma della Serie 2 Coupé.

I numeri della vettura

La nuova BMW M2 si presenta con dei numeri molto diversi rispetto al passato: lunghezza e larghezza sono cresciute di 4 cm per un totale rispettivamente di 4,58 m e 1,89 m, mentre il peso a secco è di 1.725 kg (circa 130 kg in più rispetto alla M240i). A livello estetico sono molte le novità, a cominciare dal frontale con la calandra doppio rene con listelli orizzontali e grandi prese d’aria per far respirare i dischi dell’impianto frenante M che si mettono in mostra attraverso i cerchi in lega da 19” all’anteriore e 20” al posteriore.

Al posteriore, invece, abbiamo un diffusore nero lucido con quattro terminali di scarico e uno spoiler integrato nel portellone. A scelta si può avere anche il pacchetto opzionale M Carbon che aggiunge, tra i vari accessori, il tetto in fibra di carbonio più leggero di 6 kg.

Abitacolo tecnologico

Gli interni sono contraddistinti da un rivestimento in pelle Sensatec e Alcantara pensati su misura per lei. Sono optional quelli con telaio in fibra di carbonio più leggeri di 10,8 kg. La plancia è caratterizzata dal doppio schermo del BMW Curved Display. In quello da 12,3” posto di fronte al guidatore sono riportate le informazioni essenziali per la guida, mentre in quello centrale da 14,9” ci sono tutte le opzioni relative alle impostazioni del veicolo, all’intrattenimento e alla connettività.

BMW M2: dispositivi da pista

Su questa macchina sono presenti queste modalità di guida: Road, Sport e Track. L’ultima dell’elenco è la più estrema, coi sistemi di assistenza alla guida totalmente disattivati e un assetto di motore, freni, sospensioni e sterzo portato al massimo delle capacità. Per divertirsi con l’effetto racing nell’infotainment c’è l’M Drift Analyzer (che assegna un “punteggio” per le derapate in pista) e il M Laptimer (che offre una telemetria completa del giro veloce). La M2, infine, presenta un controllo di trazione regolabile in dieci livelli diversi.

BMW M2: motore e prestazioni

La nuova sportiva bavarese si presenta ai nastri di partenza con 460 CV e 550 Nm di coppia, ben 10 CV in più di quanto offriva la vecchia CS. Il motore 6 cilindri in linea di 3 litri S58 è lo stesso montato su M3 e M4 ma depotenziato. Le prestazioni sono eccellenti: accelerazione 0-100 km/h di 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h (aumentabile a 285 km/h col ricco pacchetto M Driver’s). Questa vettura si può abbinare al cambio automatico a 8 rapporti M Steptronic con paddle al volante o ad un classico manuale a 6 rapporti old school. Indipendentemente dalla trasmissione, la M2 è equipaggiata con differenziale posteriore Active M e con una taratura del telaio collaudata al Nurburgring. Il prezzo è a partire da circa 73.000 euro.