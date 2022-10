DS 4: arrivano gli allestimenti Opéra e Performance Line

Dopo un anno dal lancio, la gamma DS 4 viene rinnovata con l’arrivo di una nuova versione OPÉRA, disponibile su DS 4 e DS 4 CROSS. Al tempo stesso viene fornita anche un pacchetto Performance Line più ricco e pronto a rispondere alle esigenze del mercato. La premium car francese è adesso in grado di affrontare la concorrenza con più frecce al proprio arco.

L’allestimento Opéra

Il nuovo pacchetto OPÉRA è caratterizzato da sedili ad alta densità in pelle Nappa Marrone Criollo curati dalla lavorazione a cinturino d’orologio. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e raffreddati ventilati per il massimo del comfort. All’equipaggiamento di serie si aggiungono anche: ammortizzatori a smorzamento controllato DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, tetto apribile, portellone posteriore elettrico in modalità mani-libere, finestrini anteriori e posteriori acustici, ricarica wireless, pedali e poggiapiedi in alluminio.

DS 4: tecnologia

A disposizione, ma non di serie, c’è il DS DRIVE ASSIST 2.0 con l’implementazione di nuove funzionalità come il cambio di corsia semiautomatico, che permette di cambiare corsia in modo autonomo e sicuro tra 70 e 180 km/h con una semplice pressione sull’indicatore e l’adattamento della velocità consigliata. Il volante ha anche un sensore di presa che controlla continuamente se il conducente sta prestando attenzione. Sono disponibili tre trasmissioni con E-TENSE 225 ibrida plug-in, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel. DS 4 E-TENSE 225 ha adesso un’autonomia a zero emissioni di 62 chilometri sul ciclo combinato WLTP. Questo aumento è permesso dal miglioramento del controllo del software e da una batteria più efficiente.

Allestimento Performance Line

Le versioni PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE + si caratterizzano per: badge DS Automobiles, DS 4 ed E-TENSE sulla griglia e sul portellone sono ora neri. Il rivestimento inferiore della porta diventa Textured Black. DS 4 è disponibile in questo allestimento dal mese di ottobre e ordinabile presso tutti i concessionari DS STORE oppure online tramite la piattaforma dedicata del sito di DS AUTOMOBILES, Italia.