BMW i4: le versioni speciali by Kith

BMW e Kith, azienda operante nel campo della moda, sono un sodalizio che va avanti con successo già da alcuni anni. Questa collaborazione ha dato vita ultimamente a sette speciali BMW i4 M50 con verniciatura e dotazione uniche al mondo, e tutte quante portano la firma dello stilista newyorkese Ronnie Fieg. La particolarità è che una delle i4 by Kith sarà venduta a un’asta per celebrare il lancio dei sette esemplari. Per l’occasione il Brand di moda ha realizzato una collezione di accessori ispirati alla berlina elettrica di Monaco e una one-off del passato.

Esemplare speciale

L’auto per celebrare il futuro di sinergia è una i4 M50 con inedita colorazione verde scuro che ha preso il nome di Kith Vitality Green. La particolare vernice è usata anche all’interno del logo BMW, mentre l’abitacolo è esaltato dalla selleria in pelle color Caramel. A rendere speciale il pacchetto degli interni ci pensano i richiami al brand Kith sui sedili e sulla parte inferiore della plancia. In conclusione, i tappetini hanno una tinta abbinata al resto dell’abitacolo, mentre sui poggiatesta e sul bracciolo centrale è riportata la scritta “Kith Exclusive Edition” incisa a laser.

BMW i4: pacchetto completo

L’equipaggiamento di serie delle BMW i4 M50 by Kith è comprensivo di: impianto frenante M con pinze rosse, pacchetto aerodinamico M, BMW Individual Shadow Line e pacchetto Driving Assistant Plus. Non cambia niente sotto al cofano, perché questa vettura conserva i 544 CV della versione originale. Le prestazioni sono le medesime del passato, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, oltre a un’autonomia di 520 km nel ciclo WLTP.

Una presenza dal passato

Accanto alla moderna BMW arriva anche una speciale vettura dal passato. Si tratta di una RBMW 1602 Elektro del 1972. È un tributo alla 1602 originale, un modello che fu convertito all’alimentazione elettrica per l’impiego come camera car durante le Olimpiadi di Monaco del 1972. Questo esemplare continuerà ad essere di proprietà di Fieg, il quale ha già una collezione nutrita di vetture dell’Elica.