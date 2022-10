Lamborghini Urus S: prezzo da 235.000 euro

L’ultima arrivata della ricca famiglia del SUV ad alte prestazioni di Sant’Agata Bolognese si chiama Lamborghini Urus S. Questa versione combina la sportività, il lusso e la tecnologia nella sua massima espressione. Avrà una potenza di 666 CV – al pari della Urus Performante – derivata dal suo motore 4 litri V8 ma una collocazione e un target di clienti differente. A credere in questo progetto è in prima persona Stephan Winkelmann, presidente e Ceo di Automobili Lamborghini, che ha dichiarato: “Il successo di Urus, con oltre 20.000 unità prodotte, conferma le sue credenziali di primo e inimitabile Super Suv: Urus S eleva tale reputazione a un livello ancor più alto”.

Aumentano le prestazioni

La potenza supera la soglia dei 650 Cv di Lamborghini Urus e arriva dunque a 666, con un rapporto peso-potenza di 3,3 kg/Cv mentre la coppia è di 850 Nm tra i 2.300 ed i 6.000 giri/min. Ne beneficiano soprattutto per prestazioni: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, 0-200 km/h in 12,5 secondi. Per frenare da 100 km/h a 0 servono appena 33,7 metri, un risultato strabiliante vista la mole della vettura. Il nuovo sistema di scarico aumenta la percezione di sportività dell’auto marchiata Lamborghini dando un sound più deciso ai bassi regimi. La velocità massima è di 305 km/h, un risultato di sicuro valore.

Varie modalità di guida

Il telaio di Lamborghini Urus S è abbinato a sospensioni pneumatiche adattive, che garantisce il piacere di guida di una super sportiva e una maneggevolezza sorprendete. A disposizione ci sono varie modalità di guida: “strada”, “sport corsa” ed “ego”, che si combinano con quelle tarate per la guida off-road: “terra”, “neve” e “sabbia”.

Lamborghini Urus S: il design

La Urus S si distingue anche per un design specifico, con un paraurti anteriore dalle più raffinate e un nuovo elemento sottoscocca in acciaio inox verniciato nero opaco, abbinato al design a linee nere orizzontali della griglia anteriore. Nuovo è anche il cofano alleggerito in fibra di carbonio verniciata che presenta prese d’aria nero opaco, con finiture opzionali nello stesso colore della carrozzeria, in nero lucido o in fibra di carbonio con finitura lucida od opaca. Il tetto in fibra di carbonio a vista (opzionale) sottolinea la sinuosità e l’atletismo della Urus S. Di fianco ai cerchi standard da 21″ sono disponibili nuove colorazioni opzionali, come i Nath da 22″ con finitura in titanio opaco diamantato, mentre il modello Taigete da 23″ potrà essere ordinato in versione bronzo diamantato.

Lamborghini Urus S: abitacolo

Gli interni offrono colori e finiture del tutto rinnovate. Il nuovo allestimento “bicolore sportivo” e “bicolore sophisticated” presentano il motivo di cuciture della nuova Urus Performante. Il “bicolore sportivo” fa un uso più moderato del colore complementare; il rivestimento in pelle “bicolore sophisticated” offre invece, in abbinamento alla pelle nera, nuove soluzioni di colore a contrasto. Insieme ai nuovi raffinati “blu leandro” e “verde aura” si trovano colori cuoio, crema e marrone.

Lamborghini Urus S: i prezzi

I prezzi per l’Italia sono a partire da 235.000 euro tasse incluse.