Subaru Crosstrek 2023: la nuova XV

Subaru Crosstrek un nome che ritorna per un modello che va di fatto a sostituire la XV, il crossover attualmente nella gamma della Casa giapponese. Un gradito rientro per un’auto che si presenta con un look moderno e accattivante, ma che guarda al futuro rispettando la tradizione del Brand. Quindi viene confermato il consolidato schema che vede il motore boxer (ora elettrificato) a lavorare a stretto regime con la trazione integrale simmetrica.

Un rinnovato design

La Crosstrek 2023 si presenta con molta personalità, evidenziata da un anteriore più aggressivo con una nuova calandra e con fari LED dal taglio rastremato. Anche il paraurti è stato rivisto e presenta delle protezioni in plastica nera che inglobano i fendinebbia. Ad esaltare il pacchetto ci sono anche dei vistosi passaruota di dimensioni più massicce rispetto a quelle dell’odierna XV. Al posteriore abbiamo dei gruppi ottici e un paraurti pronunciato, con uno stile affine a quello della Outback. Nell’abitacolo si nota l’arrivo di un nuovo touchscreen da 11,6 pollici del sistema di infotainment, collocato su una plancia dove i tasti fisici sono ormai quasi del tutto assenti. Altra novità riguardano le prese d’aria ristilizzate, i pannelli porta e la padaliera in alluminio.

Il motore boxer

La Crosstrek si presenta ai nastri di partenza con un motore ibrido e-Boxer da 2,0 litri abbinato ad un cambio a variazione continua. Il powertrain ibrido di Subaru è formato dal motore termico e dal motore elettrico che dona ben 16,7 cavalli e 66 Nm di coppia in più. La nuova componente elettrificata è stata integrata nella scatola del cambio Lineartronic, una trasmissione Cvt con la possibilità di simulare sette rapporti fissi. Il propulsore è stato migliorato e ottimizzato per rendere al massimo con questo tipo di trasmissione, che in ragione della variazione continua non presenta i sussulti derivanti dallo stacco e dal riattacco della frizione. Grazie al motore elettrico integrato con il cambio, non cambia il termperamento della trazione integrale Symmetrical Awd proprio per conservare le migliori qualità del Marchio: il 4×4.

Subaru Crosstrek: sicurezza

La nuova Subaru Crosstrek uscirà con un eccellente comparto tecnologico. Ad esempio, non mancherà il pacchetto di assistenza alla guida EyeSight, integrato con una telecamera a 360 gradi, una grandangolo, luci direzionali a Led ed una frenata d’emergenza migliorata. Il tutto per rendere l’esperienza di guida al posto di guida coinvolgente e sicura.