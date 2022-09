Fiat Fastback: SUV-Coupé per il Sud America

Fiat Fastback questo è il nome dell’ultimissima vettura presentata in Sud America dal Brand di origine italiana. Si tratta di un SUV-Coupé, il primo della storia di Fiat, pronto a fare la voce in un mercato dove il Marchio torinese sta dominando. Questo modello è senza dubbio figlio dei suoi tempi e segue una tendenza che privilegia questo tipo di carrozzeria, e lo fa in modo molto personale. Il prezzo di assalto è decisamente interessante, dato che viene venduta a un prezzo che parte dai 129.900 fino ad arrivare a 149.900 real (dai 25.000 ai 29.000 euro circa). La Fastback non arriverà in Europa, e questo potrebbe dispiacere a più di qualcuno.

Sviluppata sulla piattaforma MLA

La Fastback viene venduta con sei possibili varianti di colori diverse (Vulcano Black, Banchisa White, Strato Grey, Bari Silver, Silverstone Gray e Monte Carlo Red), che riescono a esaltare una carrozzeria generosa. Questa vettura infatti viene sviluppata sulla piattaforma MLA, ed è lunga 443 cm e ha un’altezza da terra di 19,2 cm, il che le permette di muoversi con disinvoltura anche nel fuori strada. Per quanto riguarda l’abitacolo lo spazio è al primo posto sia per gli occupanti, che per i bagagli, grazie a una capacità di carico di 600 litri, che arriva a 1.087 litri con i sedili abbassati.

Tre allestimenti

La nuova Fiat viene proposta ai clienti del Sud America in tre allestimenti diversi, che sono: Audace, Impetus e Limited Edition Powered by Abarth. Tutti e tre sono stati pensati per soddisfare al massimo gli automobilisti, fornendo una dotazione di serie molto ricca, comprensiva di: sistemi avanzati di assistenza alla guida (frenata automatica e avviso superamento della corsia), il freno a mano elettronico, il cluster digitale con schermo da 7 pollici, e il sistema di infotainment con schermo da 10,1 pollici.

Fiat Fastback powered by Abarth

Per coloro che vogliono una scarica di adrenalina data dalla puntura dello Scorpione, possono soddisfarsi con la Limited Edition Powered by Abarth che si presenta con un design dedicato e cerchi da 18”. Sotto al cofano è presente un motore Turbo 270 Flex da 185 CV e 270 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Le prestazioni sono di rilievo con un’accelerazione da 0 a 100 km/h registrata in appena 8,1 secondi. Gli altri due allestimenti Audace e Impetus prevedono invece il 1.0 Turbo Flex da 130 CV e 200 Nm con cambio automatico CVT.