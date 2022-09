Ford Mustang Dark Horse: la più cattiva

La Ford Mustang Dark Horse è la versione più potente e cattiva della settima generazione, concepita per la massima esperienza da ottenere in pista.

La Ford Mustang Dark Horse è la versione più cattiva mai concepita e nasce in concomitanza del lancio della settima generazione della pony car più famosa al mondo. Questo allestimento è pensato per raggiungere le migliori emozioni in pista, tanto che adotta sotto al cofano un V8 rivisto e sfoggia un assetto molto sportivo. Questa versione speciale sarà alla base anche della Mustang che parteciperà alle competizioni GT3, GT4 e NASCAR.

Un V8 da paura

La Dark Horse non passa inosservata per il suo look affilato e cattivo, ma soprattutto si nota per una versione potenziata del 5.0 V8 Coyote della GT. Al momento, Ford non ha ancora rilasciato dati tecnici precisi, ma è ipotizzabile che abbia una potenza che si aggira attorno ai 500 CV. Per la trasmissione si può optare per un manuale a 6 marce Tremec con pomello del cambio rotondo in titanio, oppure per l’automatico 10 marce con paddle al volante.

Pacchetto Performance

Di serie la Mustang Dark Horse ha il pacchetto Performance, il quale include un sistema di raffreddamento ottimizzato, il differenziale Torsen a slittamento limitato e il Perfromance Electronic Parking Brake. In aggiunta ci sono un’altra serie di optional extra per dare il meglio possibile quando si scende in pista. Il telaio ha una taratura dedicata, le barre antirollio sono più grandi mentre gli pneumatici sono i Pirelli PZero PZ4 da 19”.

Ford Mustang Dark Horse: dettagli esclusivi

La Mustang Dark Horse è ricca di dettagli esclusivi. Solo per lei è stata pensata la nuova tinta metallizzata Blue Ember, così come le pinze freno di colore Notorious Blue. Nell’abitacolo della Ford si trovano molti altri dettagli neri, sedili in pelle traforata con cuciture blu e cinture di sicurezza esclusive, oltre a un impianto audio B&O con 12 altoparlanti. Come le Mustang EcoBoost e GT, anche la Dark Horse sarà prodotta negli USA dall’estate 2023. Per quanto riguarda lo sbarco in Europa ancora non ci sono informazioni.