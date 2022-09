Dodge Challenger e Charger: torna la sigla Swinger

In arrivo ci sono due succulente novità per coloro che amano i motori a Stelle e Strisce, infatti tornano le Dodge Challenger e Charger con la sigla Swinger. Si tratta di due modelli in edizione speciale per rendere omaggio all’originale Dart Swinger che esprimeva una potenza formidabile in un corpo compatto e offriva delle scelte di tendenza come una combinazione di colori verde su verde con accenti oro e finiture interne in legno.

Pack Swinger per Challenger

Nel caso del Challenger R/T Scat Pack Swinger del 2023, il modello presenta dettagli Gold School sulla griglia, sui badge e sulla presa dello Shaker. A questi si aggiungono la grafica retrò “Swinger” e i cerchi Gold School da 20 pollici che sono supportati da freni Brembo a sei pistoncini con pinze nere. Entrando nell’abitacolo, gli acquirenti troveranno sedili in pelle Nappa e Alcantara con cuciture verdi e logo Dodge Rhombi verde. I designer hanno anche installato finiture in finto legno, cuciture a contrasto verdi e un badge Swinger sul cruscotto.

Lo stile della Charger

La Charger R/T Scat Pack Swinger è in gran parte identico alla sorella, ma evita l’aspirazione dello Shaker. Vale anche la pena notare che entrambi i modelli sono dotati di contenuti Plus Group. La potenza è fornita da un motore HEMI V8 da 6,4 litri che sviluppa 485 CV e 643 Nm di coppia. È abbinato a una trasmissione automatica a otto velocità nella Charger, ma presumibilmente anche la Challenger sarà offerta con un manuale a sei velocità.

Dodge Challenger e Charger: disponibilità

La produzione sarà limitata a 1.000 unità ciascuna ed entrambe le edizioni speciali saranno varianti Widebody. Dodge ha anche notato che i modelli saranno disponibili in F8 Green e Sublime Green oltre che in White Knuckle. I prezzi e le disponibilità della concessionaria saranno condivisd su DodgeGarage.com quando gli ordini verranno aperti entro la fine dell’autunno.