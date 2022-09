Skoda Vision 7S: presentato il nuovo concept

La Casa boema ha presentato la nuova Skoda Vision 7S, la concpet car dalle forme da SUV a sette posti e con motorizzazione elettrica. Si tratta di un modello molto importante, perché anticipa quelli che saranno gli stilemi delle future auto di Mlada Boleslav, e soprattutto indica la strada del Marchio che vira sempre più verso il mondo delle batterie. Quest’auto promette addirittura 600 km di autonomia, innalzando il livello di fruibilità e di praticità nel suo segmento. Insieme a lei c’è anche un nuovo logo da sfoggiare sul cofano.

Il Tech-Deck Face

La Vision 7S riveste una certa importanza nel design che si scopre soprattutto all’anteriore, dove fa capolino il “Tech-Deck Face“. I gruppi ottici a LED sono a forma di T in verticale, e sembrano collegarsi in due fasce parallele orizzontali. Il medesimo disegno viene ripreso anche dai fari posteriori, anch’essi a LED e a forma di T. Per migliorare l’efficienza aerodinamica è stato adottato un tetto piatto e allungato verso il retro, ma il montante “C” in colore nero lucido migliora l’armonia dell’auto.

Interno eco-sostenibile

Gli interni sono stati concepiti per essere solidi ma soprattutto eco-sostenibili, per questo motivo non viene utilizzata la pelle naturale, mentre il fondo è realizzato con un prodotto derivante dal riciclo di pneumatici. Anche le modanature interne sono sostenibili, mentre i tessuti sono fatti di filati di poliestere riciclati interamente. Il confort, inoltre, è uno dei punti di forza di questa vettura con 7 posti disponibili e tutti profilati, in quello che viene chiamato “abitacolo simmetrico”. La particolarità di questo abitacolo è che si possono scegliere due modalità, Relax e Driving, che cambiano immagine a tutta la struttura: con Relax volante e pedali indietreggiano per aumentare lo spazio e si possono reclinare tutti i sedili per avere una buona visuale dello schermo da parte di tutti i passeggeri; mentre Driving è la configurazione solita.

Skoda Vision 7S: 600 km di autonomia

Sulla Skoda Vision 7S è presente una batteria da 89 kWh di capacità massima con un sistema che supporta la ricarica rapida a 200 kW di picco. L’autonomia dichiarata dalla Casa è di oltre 600 km.