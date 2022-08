Lamborghini Countach LPI 800-4: prime consegne negli USA

Una gloria degli anni ’70, che ha proseguito nel suo enorme successo anche negli anni ’80 e fino agli albori dell’ultima decade del secolo scorso. La Lamborghini Countach è una supercar che ha fatto scuola, per il suo stile, per il suo design, per il suo possente motore a 12 cilindri. Il Marchio del Toro ha deciso di omaggiarla realizzando un’interpretazione moderna su base Sìan, dando vita a un’instant classic dal sicuro fascino. La nuova Lamborghini Countach LPI 800-4 è arrivata negli USA, dove le prime consegne sono state effettuate alla Car Week di Monterey, non un evento qualsiasi.

Vetture personalizzate

Le due nuove Lamborghini Countach LPI 800-4 che sono state consegnate ai rispettivi proprietari durante l’evento californiano di Pebble Beach, sono molto particolari, e si nota l’ampio grado di personalizzazione di queste fuoriserie. Ognuna sarà diversa dall’altra, così che non si possano mai incrociare due Countach letteralmente uguali. Alla prestigiosa cerimonia hanno partecipato Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, insieme al Responsabile del Design, Mitja Borkert, e al Direttore Tecnico, Rouven Mohr. In totale saranno 112 le moderne Countach da produrre, già tutte vendute.

L’emozione di Winkelmann

Il presidente e amministratore delegato di Lamborghini, Stephan Winkelmann, si è dichiarato emozionato per la consegna americana delle nuove fuoriserie del Toro:

Mentre avviamo le prime consegne ai nostri stimati clienti della Countach negli Stati Uniti, è un onore presentare questi capolavori ai loro proprietari presso la Lamborghini Lounge Monterey. La Countach ha ispirato per decenni il DNA del design Lamborghini ed era perfetto consegnare la nuova Countach LPI 800-4 durante la Monterey Car Week, famosa in tutto il mondo come celebrazione dell’eccellenza automobilistica. Per me è sempre molto speciale assistere all’emozione che un cliente prova quando vede la sua Lamborghini per la prima volta.

Lamborghini Countach LPI 800-4: prestazioni

Un modello del genere non poteva essere banale o non esaltare il suo fortunato possessore con delle prestazioni fuori dal comune. Di fatto la moderna Countach è la più veloce di sempre, grazie a un motore 6.5 V12 che lavora in combinata con un supercondensatore, producendo un totale di 814 CV. Questa supercar è così una sorta di ibrida dalle performance mostruosa: 0-100 km/h in 2,8 secondi, mentre la velocità massima è di 355 km/h.