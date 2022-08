Shelby: ecco la Mustang Code Red da 1.317 CV

La Shelby American ha sfornato un’altra vettura dall’alto tasso di adrenalina, la Mustang Code Red Edition che verrà prodotta in soli dieci esemplari. Si tratta di una vettura speciale davvero “esplosiva” con una cavalleria ruggente che raggiunge la soglia dei 1.317 CV, una soglia straordinaria per una delle vettura americane più conosciute e ammirate. Con questa muscle car non si deve aver paura di fronteggiare le più agguerrite supercar e – addirittura – hypercar di tutto il pianeta.

La base di partenza è il motore 5.7

La Shelby GT500 adotta il classico e robusto motore V8 da 5.7 litri, che è anche la base dalla quale sono partiti gli uomini della Shelby American per tirare fuori dal cilindro questa regina delle performance. Per raggiungere gli oltre 1.300 CV di potenza sono state apportate prontamente delle modifiche, come: l’aggiunta di un doppio turbo, un nuovo sistema di pompaggio del carburante e un nuovo settaggio totale dell’elettronica. La cosa particolare è che se viene messa nel serbatoio la benzina E85, la Ford sfodera tutto il suo potenziale di 1.317 CV e 1.356 Nm, mentre se si adopera quella da 93 ottani si hanno comunque 1.014 CV e 1.058 Nm.

Performance non dichiarate

La Casa statunitense non ha dichiarato quali siano in modo ufficiali le prestazioni che può raggiungere questo bolide, ma c’è da aspettarsi almeno un’accelerazione da 0-100 km/h che può essere coperta in meno di 3 secondi netti. Il tutto corredato da un sound corposo e robusto, come una vera muscle car sa fare.

Shelby: estetica d’assalto

La Shelby American non ha lasciato niente al caso e non si è concentrata soltanto sugli elementi che stanno sotto pelle, ma ha sviluppato anche delle modifiche che riguardano la carrozzeria dell’auto. A tal proposito si notano immediatamente le due nuove mascherine che lasciano vedere meglio il maestoso intercooler, così come lo splitter e le minigonne in fibra di carbonio. Al pacchetto va sommato anche un alettone più grande rispetto a quello di serie, mentre le fiancate posteriori sono state allargate. Il badge Shelby di colore rosso e gli adesivi sulle portiere sono un altro tocco di classe che certifica la cura del dettaglio di questa vettura. Anche l’interno è stato ritoccato con sedili in pelle nera e rossa che fissano gli occupanti alle sedute quando si cercano le più intense emozioni al volante. Per avere in garage questo pezzo d’artigliere servono 209.995 dollari, a cui bisogna sommare almeno i 79.000 dollari della Mustang GT500 standard.