Skoda Enyaq iV 2023: tante le novità

Quando si parla di Skoda Enyaq iV bisogna ricordare che si tratta del primo SUV elettrico prodotto dalla casa di Mlada Boleslav, e che ha debuttato circa un anno fa. Adesso rafforza la sua offerta grazie a una dotazione che si arricchisce e a delle nuove offerte commerciali. Da una parte si riducono le versioni disponibili, da un’altra la dotazione di partenza diventa più ricca. In compenso arriva in listino l’allestimento Plus e cambia anche il software veicolo. Tante novità in quello che è il MY2023.

Tre versioni disponibili

Nel Model Year 2023 della Enyaq iV ci sono tre differenti versioni:

60 con batteria da 62 kWh e potenza di 132 kW;

con batteria da 62 kWh e potenza di 132 kW; 80 con batteria da 82 kWh e potenza di 150 kW;

con batteria da 82 kWh e potenza di 150 kW; 80X con secondo motore per possedere una trazione integrale da 195 kW.

Esce di scena la variante 50. Un’altra novità è il nuovo software ME3, sviluppato dal gruppo Volkswagen, che rende più intelligente l’interfaccia, migliora ADAS e gestione della temperatura della batteria. La dotazione di serie per il 2023 prevede, tra le altre, il navigatore satellitare connesso e i sensori di parcheggio.

Arriva l’allestimento Plus

Sulla vettura arriva anche l’allestimento Plus, che offre l’Adaptive Lane Assistant, l’Assistente alla manovra evasiva con Online Communication per 3 anni, il Predictive Cruise Control che regola la velocità in base al veicolo che precede, al percorso e alla segnaletica stradale e i sistemi Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning, che monitorano le manovre di sorpasso e il pericolo di collisioni in retromarcia, in caso di traffico trasversale.

Completa il quadro la funzione Traffic Jam Assistant per la guida assistita nella marcia in colonna. La connettività è garantita grazie alle prese 220 V e USB-C per i passeggeri posteriori e la phone-box per la ricarica induttiva, mentre il comfort è assicurato grazie ai finestrini laterali con trattamento acustico e potrellone elettrico con funzione Virtual Pedal. La Skoda Enyaq iV Plus è dotata anche con gruppi ottici anteriori Matrix LED, volante riscaldato e clima automatico tri-zona. Il prezzo aggiuntivo è di 5.300 euro.

Skoda Enyaq iV 2023: i prezzi

Skoda Enyaq ha un listino prezzi che parte dai 44.500 euro della 60, passando per i 49.800 della 60 Plus e i 51.900 della 60 Sportline. La Enyaq 80 costa 50.500, mentre la 80 Plus e la 80 Sportline sono vendute rispettivamente a 55.800 e 57.600 euro. Per la 80x 4×4 il costo è di 52.800 euro, e con gli allestimenti Plus e Sportline si sfiorano i 58.100 e i 59.900 euro.