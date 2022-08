Bentley Bacalar: consegnati i primi otto esemplari

Le prime otto Bentley Bacalar sono state consegnate ai rispettivi anonimi proprietari in ogni parte del mondo. Ogni esemplare di questa mandata è stato prodotto con una vernice differente, per rendere ancora più esclusivo un modello che di per sé è già una rarità. La Bacalar infatti è a tiratura limitata e ne verranno realizzate soltanto altre 4, per chiudere il cerchio con 12 esemplari totali. La produzione è stata affidata a Bentley Mulliner e per dar forma a un singolo modello ci vogliono ben 6 mesi di lavorazione.

Materiali ricercati

La Bacalar è una vettura ricercata, dove in ogni sua parte è stata adottata una cura del particolare unica, utilizzando dei materiali ricercati e prestigiosi. Maria Mulder, responsabile del settore Colore, Materiali e Finiture, ha così commentato l’esperienza di dar forma a un’auto del genere:

“Progettare una Bacalar è un esercizio di immaginazione: il materiale, il colore e la finitura di praticamente tutte le superfici interne ed esterne sono personalizzati”.

I materiali sono sostenibili e mostrati in anteprima nella concept car EXP 100 GT. Tra questi ci sono: la vernice contenente cenere di lolla di riso, che offre un metodo sostenibile per ottenere una ricca finitura metallica; la lana naturale britannica e il legno di fiume vecchio di 5.000 anni proveniente dalle antiche Fenlands dell’East Anglia.

Una delle prime

Una delle prime Bacalar prodotte è stata mostrata all’ultima edizione del Goodwood Festival of Speed. Il suo proprietario non è uno qualsiasi, ma è l’amministratore delegato di Bentley, Adrian Hallmark, che l’ha voluta in Sunset Orange su misura, con cerchi personalizzati tricolore da 22 pollici in grigio scuro satinato con facce lucide e riflessi neri lucidi che creano un contrasto deciso con la vivacità degli esterni. L’abitacolo è stato sviluppato in bianco e nero con accenti di arancione mandarino e una finitura tecnica in fibra di carbonio satinata che avvolge gli occupanti.

Bentley Bacalar: elementi esclusivi

A completare un quadro fenomenale, sulla Bacalar di Hallmark ci sono i quadranti dell’orologio analogico del Bentley Rotating Display; i tappeti con motivo a “diamante intagliato”, con rilegatura e cuciture in tinta con la carrozzeria; la linea di demarcazione tra la fibra di carbonio satinata e il nero lucido nella zona bagagli; levaligie su misura che si collocano dietro i sedili.