Suzuki S-Cross 140V: ecco la full hybrid

La Suzuki S-Cross aggiunge un’ulteriore versione alla sua ricca gamma, introducendo in listino quella che può essere definita come una full hybrid. Il crossover nipponico è dotato di un nuovo powertrain sviluppato internamente e formato da un 1.5 benzina aspirato da 102 CV, abbinato a un motogeneratore da 14 CV, alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 840 Wh alloggiata nel vano bagagli. L’ultima arrivata si può avere solo in abbinamento con l’allestimento Starview, il top di gamma, a un prezzo di 33.090 euro. La vettura è già ordinabile dal web.

Un motore elettrico che aiuta nei consumi

Il motore 1.5 benzina aspirato da 102 CV viene abbinato a un nuovo motogeneratore da 14 CV collocato all’interno del nuovo cambio robotizzato AGS. Alimentato da una batteria agli ioni di litio da 840 Wh fissata nel vano bagagli, è capace di muovere il crossover giapponese in modalità 100% elettrica fino a 80 km/h o per un massimo di 4,5 km. Il motore elettrico, inoltre, interagisce direttamente anche sulla riduzione dei consumi della S-Cross, che diventa ancora più efficiente della versione ibrida mild 48V.

Il motogeneratore elettrico dovrebbe intervenire in quella sezione di giri motore tipici dei propulsori turbo, garantendo quello spunto utile agli scatti o ai sorpassi. Il motore elettrico integrato nel cambio è in grado di produrre 24,6 kW di potenza e una coppia complessiva di ben 152,7 Nm.

In cosa si distingue

Sia esternamente che internamente non ci sono cambiamenti sconvolgenti rispetto alle altre versioni di S-Cross, a eccezione di un badge dedicato. Per quanto riguarda il bagagliaio invece, non è stato penalizzato dal pacco batterie di più grandi dimensioni, mantenendo quindi i 430 litri del resto della gamma.

Suzuki S-Cross: allestimento Starview

L’allestimento Starview si caratterizza per il tetto apribile in vetro, i sedili riscaldabili, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema keyless, i cerchi in lega bicolore da 17 pollici e il sistema di infotainment touch screen da 7 pollici, con navigatore, bluetooth e connettività Apple CarPlay e Android Auto.