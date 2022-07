Porsche 911 GT3 RS: manca poco al debutto

Finalmente esiste una data, un giorno durante il quale tutto il mondo potrà ammirare la nuova Porsche 911 GT3 RS. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della casa di Zuffenhausen, che toglierà il velo alla 911 GT3 RS più potente ed estrema di sempre. Sarà più veloce e performante, ma avrà anche un look cattivo e pronto a scaldare i cuori di chi ama il cavallino di Stoccarda. In pista, poi, promette di essere divina. L’attesa sta per finire, bisognerà pazientare ancora pochi giorni prima di assaporare l’ebrezza un nuovo capitolo di questa entusiasmante storia.

Più aerodinamica

La 911 GTR RS di ultimissima generazione ha già fatto intravedere qualcosa del suo aspetto, a partire dall’aerodinamica definitiva, con le prese d’aria nel cofano anteriore di maggiori dimensioni rispetto alla GT3 e un bodykit estetico molto pronunciato. Il lavoro svolto di tecnici di Zuffenhausen sembra incentrato sulla ricerca di una maggiore aerodinamicità per avere una vettura performante su ogni tipo di circuito.

Una bestia da pista

Il direttore della Porsche GT Model Linen, Andreas Preuninger, ha affermato che la nuova RS sarà ottimizzata per l’uso in pista, con un telaio molto evoluto. A livello di motore, a parte il 6 cilindri boxer aspirato, la nuova versione estrema della 911 dovrebbe essere equipaggiata con l’ormai collaudato e rapidissimo PDK a 7 rapporti. I cavalli a disposizione, invece, dovrebbero essere decisamente superiori ai 510 offerti attualmente la GT3 standard, che combinati con una radicale riduzione del peso dovrebbero migliorare notevolmente il divertimento al volante.

Porsche 911 GT3 RS: interno

All’interno l’abitacolo della GT3 non dovrebbe subire troppo stravolgimenti, ma dovrebbe essere provvisto di serie di un rollbar posteriore (come da tradizione) e di sedili monoscocca in fibra di carbonio molto contenitivi. Dunque fedele alla linea fino in fondo, come ci si aspetterebbe dalla versione più estrema della Porsche 911.