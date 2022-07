Mercedes-Benz GLC 2022: prezzi e allestimenti

La Stella di Stoccarda ha deciso di introdurre anche in Italia la nuova Mercedes-Benz GLC con tre motorizzazioni mild hybrid benzina e diesel, e sei allestimenti chiamati: Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced, AMG Advanced Plus, AMG Premium ed AMG Premium Plus. Il SUV tedesco si rinnova e cerca di conquistare più clienti possibili con la sua versatilità, classe ed eleganza.

Motorizzazioni quattro cilindri

Almeno per il momento, sul mercato italiano la GLC verrà proposta soltanto con motorizzazioni quattro cilindri da due litri di cilindrata, tutte dotate di sistema mild hybrid a 48V: le 200 e 300 benzina da 204 CV e 258 CV e la 220d a gasolio da 197 CV. Ognuna di loro è provvista di serie della trazione integrale e del cambio automatico 9G-Tronic. Solo in un secondo momento si aggiungeranno le plug-in hybrid benzina 300e da 313 CV e 400e da 381 CV e la diesel 300de da 335 CV.

Un nuovo design

Il SUV tedesco si rinnova nello stile grazie a un frontale adesso con fari che si raccordano alla mascherina del radiatore e accentuano la larghezza dell’auto. È tutta nuova anche la mascherina dotata per la prima volta di cornice cromata e lamella sportiva in grigio opaco con inserti decorativi cromati. L’AMG Line offre una mascherina con Mercedes Pattern e stella a tre punte integrata. Il design degli esterni si caratterizza per forme tese e piene, arricchite da spigoli precisi sulle fiancate che completano le proporzioni, mettono in risalto i possenti passaruota e creano un equilibrio tra eleganza e prestazioni offroad.

A rappresentare ancora di più la nuova silhouette ci sono una carreggiata larga e i cerchi a filo della carrozzeria, da 18” e 20”. Quest’ultimi ci sono di diverso disegno, tutti moderni con finitura tornita a specchio e superfici bicolori. Tutti sono ottimizzati a livello aerodinamico. Le nuove luci posteriori sdoppiate hanno un corpo interno dal look tridimensionale e accentuano la larghezza della coda che offre una protezione paracolpi cromata che incornicia anche le mascherine dei terminali di scarico con funzione estetica in look cromato.

Mercedes-Benz GLC: abitacolo ricco

Nell’abitacolo della rinnovata Mercedes-Benz GLC trova spazio uno schermo LCD ad alta risoluzione da 12.3 pollici davanti al guidatore. Il display centrale da 11.9 pollici si presenta, invece, senza soluzione di continuità dalla consolle centrale e pare sospeso sopra la sezione degli elementi decorativi. La superficie dello schermo è leggermente orientata verso il guidatore. Novità anche per quanto riguarda i sedili, dei quali sono stati rivisitati i poggiatesta e il collegamento allo schienale con un rivestimento chiuso. Il nuovo SUV fornisce anche una plancia portastrumenti rivestita in pelle con linee di cintura in pelle Nappa.

Mercedes-Benz GLC: listino prezzi

GLC 200 4Matic Advanced: 61.345 euro.

GLC 200 4Matic Advanced Plus: 63.289,68 euro.

GLC 200 4Matic AMG Advanced: 66.212,80 euro.

GLC 200 4Matic AMG Advanced Plus: 68.157,48 euro.

GLC 200 4Matic AMG Premium: 70.577,96 euro.

GLC 200 4Matic AMG Premium Plus: 73.998,84 euro.

GLC 220d 4Matic Advanced: 62.809 euro.

GLC 220d 4Matic Advanced Plus: 64.753,68 euro.

GLC 220d 4Matic AMG Advanced: 67.676,80 euro.

GLC 220d 4Matic AMG Advanced Plus: 69.621,48 euro.

GLC 220d 4Matic AMG Premium: 72.041,96 euro.

GLC 220d 4Matic AMG Premium Plus: 75.462,84 euro.