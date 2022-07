Jeep Wrangler 4xe: nuove colorazioni Earl e Reign

Sul MY 2023 della Jeep Wrangler 4xe arrivano le nuove e inedite colorazione Earl e Reign, l’ideale per una personalizzazione speciale.

La Jeep Wrangler 4xe non è di certo una vettura con cui passare inosservati, a bordo di una di queste ci si trova facilmente gli occhi addosso. Sarà per il look così personale e inconfondibile, ma forse potrebbe essere anche per le sue colorazioni sgargianti, come le ultime due che sono state introdotte: Earl e Reign. Se non bastasse la vecchia tavolozza di colori, adesso il Brand a Stelle e Strisce introduce un paio di varianti pronte a soddisfare il più esigente dei clienti.

Il colore Earl

La colorazione denominata Earl non è un inedito nella storia di Jeep, infatti è stata presentata per la prima volta sul concept Gladiator Farout ormai due anni fa. Era il 2020. Questo colore è una tonalità di grigio con accenni di acquamarina, e stavolta debutta come colore esterno di serie sui model year 2023 della gamma Wrangler. Una soluzione che potrebbe stimolare la fantasia di molte persone.

La variante Reign

Anche in questo caso, la variante di colore Reign non è un vero e proprio inedito nella storia di Jeep e di Wrangler in particolare. Questa tinta infatti è un po’ un must della gamma dei celebri fuoristrada americani, anche se è comparso per l’ultima volta sulla JK Wrangler ben quattro anni fa, era il 2018. Questa vernice per la carrozzeria è di colore viola e fa adesso il suo ritorno in edizione limitata.

Jeep Wrangler 4xe: le colorazioni disponibili

Entrambi i nuovi colori si aggiungono alle livree già presenti in listino, come: Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White. Per chi vuole una Wrangler molto personale, sa che può optare per un ventaglio di tinte davvero esauriente. Si può dire che ce n’è per tutti i gusti, anche se Earl e Reign sono una bella ventata di freschezza.