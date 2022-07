Ferrari LMH: a Fiorano i test per la nuova auto da corsa

La sigla dovrebbe far sussultare più di un cuore tra gli appassionati, perché Ferrari LMH significa Le Mans Hypercar, e rappresenta la vettura con la quale il Cavallino Rampante proverà a tornare davanti a tutti nelle classiche endurance. La Casa di Maranello ha scritto un’epopea di successo sullo storico circuito francese, e adesso è pronta a rinverdire i fasti di una tradizione gloriosa e affascinante. Lo scorso 9 luglio l’auto da corsa sotto un’apposita livrea camouflage è stata sottoposta a una serie di test sul circuito di Fiorano.

Ultima fase di sviluppo

La LMH ha il difficile e intrigante compito di riportare la Ferrari nel campo delle Sport Prototipo a distanza di 50 anni dallo stop dei programmi ufficiali, che allora fu deciso per dare la priorità alla Formula 1. Il tempo però stringe, perché questa vettura dovrà partecipare alle competizioni di gara già a partire dal 2023, quindi ogni sforzo adesso è concentrato per mettere a punto la macchina entro le tempistiche previste. Dopo di che, verrà alzata l’asticella delle ambizioni, perché Ferrari non ha nessuna intenzione di partecipare ma di vincere.

Ferrari LMH: i piloti ufficiali

Sulla pista di casa di Fiorano, la LMH è stata guidata per la prima volta dai piloti ufficiali Alessandro Pierguidi e Nicklas Nielsen, ma presto la biposto sarà messa sotto torchio anche da tutti gli altri piloti designati, che non sono stati ancora rivelati. Per portare in gara la nuova vettura nelle classiche di durata, il reparto Ferrari Competizioni GT diretto da Antonio Coletta ha confermato la collaborazione con la AF Corse, per un binomio che ha tutta l’aria di essere molto importante e ambizioso.

Sviluppi per la 296 GT3

Parallelamente a quanto sta accadendo con la LMH, Ferrari sta sviluppando anche un’altra delle sue punte di diamante da sfoggiare nelle competizioni, la versione GT3 della nuova 296, che dovrà continuare nella tradizione vincente delle berlinette del Cavallino.