Opel Astra Sports Tourer: tutti i segreti della wagon

La nuova Opel Astra Sports Tourer per la prima volta subisce il fascino dell’elettrificazione e propone una livrea bicolore per esaltare lo stile, ma lo spazio rimane uno dei suoi punti forti. Scopriamo tutti i segreti della wagon del Fulmine presentata nella sede del brand a Russelsheim.

Opel Astra Sports Tourer cambia al posteriore

Più lunga di 57 mm nel passo, e di 211 mm nella zona posteriore, rispetto alla 5 porte, la Opel Astra Sports Tourer offre un passo più lungo di 7 cm del modello precedente anche se la lunghezza complessiva è stata ridotta di 6 cm. Per la prima volta sposa la soluzione del tetto nero per rendere più dinamica la silhouette. Il montante posteriore dona slancio alla fiancata, e la targa si sposta sul portellone rispetto alla 5 porte. In questo modo si abbassa il piano di carico.

Bagagliaio al top per la Opel Astra Sports Tourer

La nuova Opel Astra Sports Tourer vanta un bagagliaio da riferimento, con un’altezza da terra del piano di carico di 60 cm. Con 5 posti in uso il volume sfiora i 600 litri, 597 litri per esattezza, mentre con il divano abbattuto arriva a 1.634 litri. La Hybrid sacrifica parte della capienza per il pacco batteria ed ha una una capacità di 516 litri, che può arrivare a 1.553 litri abbattendo i sedili posteriori. Questi sono divisi in 3 parti 40:20:40.

Inoltre, il portellone elettronico si può aprire con il movimento del piede e ci sono due pulsanti nel bagagliaio per abbassare i sedili posteriori. All’occorrenza si possono sfruttare spazi più piccoli, da cui si può avere accesso anche dalla porta posteriore, per riporre oggetti meno ingombranti.

Nuova piattaforma per avere ogni tipologia di motore

La Multi-Energy Platform è un’altra delle carte vincenti della Opel Astra Sports Tourer perché le permette di avere motorizzazioni termiche, elettrificate, ed elettriche. Al momento, oltre al 1.2 3 cilindri sovralimentato con potenze di 110 e 130 CV, ed al 1.5 turbodiesel da 130 CV, al vertice della gamma c’è la power unit della variante Hybrid. Si tratta di un cuore ibrido plug-in da 180 CV e 360 Nm di coppia massima, che assicura emissioni di Co2 nell’ordine dei 25/27 g/km.

Le prestazioni sono di tutto rispetto, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,7 secondi ed una velocità massima di 225 km/h. Anche i consumi dichiarati sono interessanti: 1,1-1,2 l/100 km. Inoltre, promette di percorrere fino a 60 km in elettrico. Tutto questo grazie anche ad una batteria da 12,4 kWh che si ricarica in circa 2 ore con una colonnina o una wallbox da 22 kWh. Nel 2023 arriverà la versione puramente elettrica, che risponde al piano di transizione energetica del brand, ma prima di lei debutterà una ibrida plug-in più potente da ben 225 CV.

Sicurezza, comfort, e dinamica da ammiraglia

Sul versante sicurezza è doveroso segnalare la presenza dei fari intellilux Pixel Headlamps con 168 segmenti di LED adattivi, oltre agli ADAS di livello 2, compreso il Cruise control adattivo con funzione di stop and go. Mentre il comfort è salvaguardato da una grande cura per l’insonorizzazione, con un trattamento particolare per i cristalli laterali, e mediante i sedili certificati AGR.

Questi possono essere ordinati anche con ventilazione e funzione massaggio. A questi aspetti si aggiunge un assetto studiato per le autostrade tedesche, quindi con la giusta rigidezza e con uno sterzo preciso e rapido nel recepire le indicazioni del conducente.

Guida solida e coinvolgente

Nonostante abbia un corpo vettura importante, lungo, 4,64 m, la nuova variante wagon dell‘Opel Astra sfoggia una dinamica solida. Gli appoggi sono sicuri, la frenata pronta e potente, e lo sterzo valido anche quando si alza il ritmo di guida. Anche il comfort è di alto livello. Chiaramente, un assetto alla tedesca comporta una certa rigidezza sulle buche delle strade italiane, ma è un dazio da pagare alla guida decisa di questa wagon moderna.

La ibrida è la più silenziosa attualmente, in attesa dell’elettrica, mentre la turbodiesel è perfetta per gli stradisti. Con la 1.2 si risparmia ma non pensiate che il motore sia sottodimensionato. Il turbo lo rende vivo e con il cambio automatico si sfrutta al meglio il 3 cilindri. Per i nostalgici però è disponibile anche il manuale a 6 marce.

Prezzo: a partire da 26.650 euro

Ordinabile sin da ora, il prezzo della Opel Astra Sports Tourer parte da 26.650 euro. Per la Hybrid bisogna mettere in conto un listino che scatta da 37.700 euro. Tanti gli accessori disponibili, si va dal portapacchi, al portabici, fino alla wallbox per la ibrida plug-in.