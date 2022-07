Renault Austral: al via i preordini

Attualmente è disponibile una procedura online di preordine per la Renault Austral, che consente di avere dei vantaggi in fase di ordine vero e proprio.

Renault Austral è stata presentata poco tempo fa e adesso è iniziato il periodo per i preordini nelle concessionarie del marchio francese in: Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. Questa vettura è a tutti gli effetti la sostituta della Kadjar, che è andata in pensione senza pentimenti, e grazie a questi preordini i clienti avranno una canale privilegiato per l’ordine vero e proprio che sarà effettuabile a partire dal mese di settembre di quest’anno.

Come funziona la prenotazione

La prenotazione è senza impegno, quindi non comporta alcun obbligo di acquisto della vettura. La procedura si effettua direttamente sul sito di Renault dopo aver completato una configurazione del nuovo modello. I titolari della prenotazione saranno contattati direttamente da Renault a settembre per completare l’ordine. Le consegne, invece, dovrebbero iniziare nel mese di novembre 2022.

Operazione spiegata da Renault

I tecnici di Renault spiegano l’operazione in questo modo:

Con la pre-autorizzazione, sul tuo conto verrà bloccato un importo di 100 euro per una durata variabile da ventuno a trenta giorni in base alle disposizioni della tua banca. Questo importo non sarà addebitato sul tuo conto né apparirà tra le operazioni effettuate, fatto salvo per i titolari di determinate carte come le carte di debito immediato e le carte prepagate. In tali casi l’importo della transazione sarà addebitato il giorno della prenotazione e poi successivamente accreditato sul conto corrente in base alle tempistiche della banca.

Renault Austral: elettrificazione al comando

Non sappiamo ancora quale sarà il costo di listino della Renault Austral, tuttavia quello che conosciamo sono le sue motorizzazioni, tutte quante elettrificate. L’auto si poggia sulla piattaforma CMF-CD e avrà a disposizione come motori: il Mild Hybrid Advanced 130 CV che associa il motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri della serie E-TECH Full Hybrid con una batteria agli ioni di litio da 48V e uno starter-alternatore da 130 CV.

Ulteriormente si può avere il turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta provvisto della tecnologia Mild Hybrid 12 V, che può essere declinato in due livelli di potenza: 140 e 160 CV. Infine, abbiamo il powertrain E-TECH Hybrid che abbina un motore turbo benzina 3 cilindri 1,2 litri ad un motore elettrico, ad una batteria da 1,7 kWh e ad una trasmissione a 7 rapporti. Questo powertrain è disponibile con una potenza di 160 CV o 200 CV.