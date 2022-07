Citroën C4 X: nuovo crossover fastback, anche elettrico

Era il modello che mancava, un anello di congiunzione tra la berlina fastback e il SUV, con qualche richiamo al mondo dei coupé. Questa è la nuova Citroën C4 X, una vettura che strizza l’occhio a molti segmenti dell’automotive, che vengono racchiusi in un unico corpo che si rivela particolare e affascinante. In alcuni mercati verrà commercializzata con le più canoniche motorizzazioni diesel e benzina, ma soprattutto la grande diffusione – secondo le aspettative della Casa – sarà dell’elettrica, la ë-C4 X. La vettura verrà realizzata negli stabilimenti Stellantis di Villaverde a Madrid (Spagna) e le vendite cominceranno a partire dall’autunno 2022.

Dimensioni generose

La nuova creatura del Double Chevron ha una lunghezza di 4600 mm, e si colloca tra la C4 hatchback che ha una lunghezza di 4360 mm e la C5 X di 4800 mm. Il suo passo di 2670 mm, mentre il bagagliaio raggiunge i 510 litri. Su quest’auto non manca di certo lo spazio per ospiti e bagagli.

Stile invidiabile

La nuova Citroën C4 X si contraddistingue per una linea del tetto che scorre senza soluzione di continuità dalla parte superiore del parabrezza fino al cofano del bagagliaio, per creare un effetto in stile fastback. I nuovi fanali posteriori a Led sono collocati su entrambi i lati dell’apertura del bagagliaio, mentre all’anteriore vi sono dei gruppi ottici coinvolgenti e a forma di freccia. I passaruota protettivi nero opaco e le minigonne inferiori del corpo con pannelli Airbump con inserti colorati conferiscono un’aura di robustezza. Il cofano alto e orizzontale mostra rientranze concave e i caratteristici Chevron cromati si estendono su tutta la larghezza della carrozzeria.

Citroën C4 X: nuovo infotainment

Su questo nuovo modello vediamo il recente sistema di infotainment Citroën Drive Plus di Citroën, che ha debuttato sull’ammiraglia Citroën C5 X. Questa tecnologia e molto intuitiva, utilizza uno schermo da 10 pollici e può essere completamente personalizzato. Tra le particolarità si fa notare il riconoscimento vocale naturale e un assistente digitale che comprende venti lingue. Tutte le versioni sono dotate di un massimo di quattro prese Usb per ricaricare facilmente il telefono o il tablet.

Citroën C4 X: le motorizzazioni disponibili

La Citroën C4 X è disponibile in alcuni paesi del Vecchio Continente nella versione termica con motore benzina PureTech 100 abbinato al cambio manuale, o con il PureTech 130 e cambio automatico Eat8. Tra le altre c’è la anche la versione Diesel 130 con cambio automatico Eat8.

Il vero fiore all’occhiello della produzione è però la versione elettrica, denominata ë-C4 X, che adopera un propulsore da 100 kW (136 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. Questo consente di raggiungere un’autonomia di circa 360 km (ciclo di omologazione Wltp). Le prestazioni dichiarate prevedono una coppia massima di 260 Nm immediatamente disponibile, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi in modalità Sport e la velocità massima è di 150 km/h.

Ricarica per l’elettrico

Ovviamente la nuova vettura elettrica transalpina può essere ricaricata sia tramite colonnina pubblica che a casa. In quest’ultimo caso, Citroën garantisce una soluzione “one-stop shop” per l’installazione di wall box domestici. La gestione della ricarica dei veicoli è semplice e può essere preprogrammata per sfruttare i prezzi dell’elettricità non di punta e risparmiare sui costi di ricarica. I tempi di ricarica possono essere preimpostati utilizzando l’interfaccia touchscreen My Citroën Drive Plus dell’auto o l’app My Citroën.