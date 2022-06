DS 7: arriva il restyling dell’ammiraglia SUV

Dopo cinque anni di onorata carriera è tempo di cambiamenti. La DS 7 Crossback diventa semplicemente DS 7 e subisce un restyling che rende l’ammiraglia SUV del premium brand transalpino ancora più ricca. Le prenotazioni sono già disponibili con prime consegne previste a partire da settembre. Per questo importante lancio è stata scelta un’edizione limitata chiamata DS 7 E-TENSE 4×4 360 LA PREMIÈRE, che avrà dei contenuti dedicati.

Nuovi contenuti stilistici

Rispetto al recente passato, la DS 7 si caratterizza per una nuova calandra, un paraurti ridisegnato e dei fari a LED “DS PIXEL LED VISION 3.0” che garantiscono una maggiore visibilità. DS assicura che il flusso luminoso è più potente e regolare, con una portata aumentata fino a 380 metri usando gli abbaglianti. In città, invece, l’ampiezza del fascio luminoso arriva a 65 metri.

Nell’esclusivo pacchetto ci sono poi le luci diurne DS LIGHT VEIL caratterizzate da quattro elementi luminosi verticali costituiti da 33 LED. Al posteriore, invece, fanno capolino dei nuovi fari a LED dal stilisticamente più rastremati. I cerchi possono essere da 19, 20 e 21 pollici a seconda del modello scelto.

DS 7: abitacolo raffinato

La cura dell’abitacolo passa per un innalzamento della percezione di raffinatezza e lusso complessivo. Nell’allestimento top di gamma Opera, il cruscotto e i pannelli delle portiere sono dotati di nuovi rivestimenti con effetto drappeggiato sulle finiture in pelle Nappa. Nella PERFORMANCE LINE, invece, sono contraddistinti da un colore nero più intenso con il tessuto in microfibra Alcantara e da tocchi Gold e Carmine.

Nella versione BASTILLE sono stati rinnovati con una nuova finitura DS Canvas e dettagli in Nero Basalto. Nuovo è anche il sistema infotainment DS IRIS SYSTEM con schermo da 12 pollici, che risulta molto più reattivo di quello attuale. Presente anche l’assistente vocale.

La gamma motori

La DS 7 dispone di tre motori Plug-in ed un’unità diesel. Il più tradizionale è il BlueHDi da 130 CV, poi tra le versioni PHEV, abbiamo DS 7 E-TENSE 225 che ha un powertrain caratterizzato da un motore a benzina PureTech da 180 CV abbinato ad un propulsore elettrico da 110 CV, che fornisce una potenza di sistema di 225 CV con trazione anteriore e cambio automatico a otto rapporti; le DS 7 E-TENSE 4×4 300 e DS 7 E-TENSE 4×4 360 possono contare su un motore a benzina PureTech da 200 CV con due motori elettrici, uno per asse, da 110 e 112 CV.

Nel complesso, a disposizione ci sono 300 CV e 360 CV. La trazione, per entrambi i modelli, è integrale. Il modello 360 è stato messo a punto da DS Performance. Merito della nuova batteria da 14,2 kWh, in elettrico si possono percorrere fino a 65 km nel ciclo WLTP.