Ford GT40: il mito torna in chiave elettrica

Un mito del motorsport, una vettura che ha lasciato il segno nella storia delle corse, grazie alle epiche vittorie ottenute negli anni ’60 a Le Mans, quando contese lo scettro alle Ferrari. Stiamo parlando della Ford GT40, una delle auto più amate tra quelle nate sotto le stelle e le strisce, che recentemente è stato oggetto di un restomod che l’ha convertita in una supercar elettrica. L’autore di questa opera? L’azienda Inglese Everrati, che già in passato aveva trattato in questo modo auto del genere, come nel caso di Porsche 911, Land Rover serie IIA e Mercedes SL W113 Pagoda.

Una vera Ford

Qualcuno potrebbe potrebbe essere scettico sull’idea di un restomod con protagonista una vettura del genere, tuttavia chiunque si può ricredere di fronte alla bontà di tale progetto. L’esemplare è figlio della collaborazione tra Everrati e Superformance LLC, ed è ritenuta a tutti gli effetti una vera Ford, tanto da comparire sia nel registro GT40 che in quello World Shelby. Su questo non c’è niente da obiettare.

Prestazioni eccezionali

Non bisogna pensare che la conversione di una supercar tradizionale in una elettrica possa compromettere le performance, infatti questa vettura riesce a scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, grazie ai suoi 800 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Il pacco batterie, però, è di solo 60 kWh, il che compromette l’autonomia complessiva che è di soli 200 km. L’architettura adottata, invece, è quella a 700 V, con ricarica rapida in DC e anche in AC, l’azienda però non specifica quali possano essere le potenze massime di ricarica.

Ford GT40: il prezzo

La Ford GT40 è un’auto speciale che anche nella versione tradizionale raggiunge una quotazione decisamente importante, ma in questo caso – visti i tanti accorgimenti – il prezzo non può essere da meno con un valore finale che supererà senza dubbio il milione di euro, anche se l’ufficialità del costo non è stata rilasciata da nessuno.