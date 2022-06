Nissan Qashqai e-Power: prezzi e allestimenti

La Nissan Qashqai e-Power è l’attesa versione “elettrica a benzina” che è arrivata finalmente sul mercato italiano. Questo modello non ha di certo bisogno di presentazione, si parla di una delle grandi best-seller del suo segmento, un veicolo che piace per il suo design, per i contenuti e per la tecnologia. Adesso, con quest’ultima motorizzazione aggiunge quel pizzico di modernità in più che certamente piacerà a chi cerca un’auto ecologica e attenta alle tematiche ambientali.

Elettrico e benzina: cosa vuol dire

La particolarità di questa Nissan Qashqai e-Power è la presenza di un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia, che è quello principale e che muove le ruote. Il suo comportamento è del tutto simile a quello di full electric, tuttavia quello che cambia rispetto a una BEV tradizionale, è che la batteria che alimenta il motore viene caricata solo da un motore a benzina, un 1.5 tre cilindri da 158 CV che ha il compito di generatore di corrente.

Nissan Qashqai e-Power: 1000 km di autonomia

I consumi dichiarati dalla casa per la e-Power sono di 5,4 litri di benzina ogni 100 km, con un’autonomia che supera i 1.000 km con un pieno, ed emissioni di 122 g/CO2 ogni km. La velocità massima è di 170 km/h, con un’accelerazione da 0-100 km/h che viene registrata in appena 7,9 secondi.

Il funzionamento dei motori

Il funzionamento di questo sistema è semplice, l’energia prodotta dal motore termico viene inviata a un inverter che la converte in corrente, successivamente può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. La potenza termica tuttavia non viene trasmessa direttamente alle ruote. È presente un’unità di controllo che migliora i flussi di energia, controllando lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di potenza, provando a tener inattivo il motore a benzina per più tempo possibile. La Nissan Qashqai usa la tecnologia e-Pedal, che consente di accelerare e rallentare usando solo il pedale dell’acceleratore, come accade sulla Leaf.

Nissan Qashqai e-Power: prezzi e allestimenti

Nissan Qashqai e-Power ha cinque allestimenti diversi:

Acenta – 36.270 euro

– 36.270 euro Business – 36.800 euro

– 36.800 euro N-Connecta – 39.230 euro

– 39.230 euro Tekna – 41.720 euro

– 41.720 euro Tekna+ – 45.020 euro

Le prime consegne avverranno nel mese di ottobre 2022.