Renault E-TECH Engineered: arriva il nuovo allestimento speciale

Arriva sul mercato un’importante novità, Renault E-TECH Engineered è stata presentata per la ricca gamma di vetture della Casa francese. Si tratta di un allestimento speciale disponibile solo per le motorizzazioni E-Tech Hybrid e Hybrid Plug-in su diversi modelli, quali:

Arkana;

Megane berlina e Sporter;

Clio;

Captur.

Si tratta di un pacchetto che raccoglie il meglio che ha da offrire il brand transalpino, ispirandosi a quanto visto sulla R.S. Line, ampliando la versatilità con un ventaglio di colori e materiali di tendenza, che siano al tempo stesso sportivi ed eleganti.

Esterni: dettagli esclusivi

L’allestimento Renault E-TECH Engineered si distingue esternamente per dei dettagli evidenziati dalla tinta Warm Titanium, come la lama F1 nella parte più bassa del paraurti anteriore, le modanature laterali e posteriori della carrozzeria e i badge dei cerchi. Simbolica e iconica è la losanga della Marca posta sia nel frontale che nel posteriore che assume un colore nero lucido, così come le lettere che determinano il nome del modello.

Per distinguere ancora di più il pacchetto, è presente un nuovo badge E-Tech hybrid o Plug-in-hybrid visibile sul portellone nel retro della vettura, elemento significativo che si colloca su tutti i modelli elettrificati della gamma Renault. Infine, la versione è caratterizzata da un elegante sticker dalla grafica incisiva posto sulla porta del guidatore. Tante le varietà di tinte per la carrozzeria.

Interni: tocchi di eleganza

All’interno ci sono sellerie con cuciture Warm Titanium e linee decorative dorate sulla plancia e le bocchette dell’aria. Il volante, invece, è formato dall’emblematica E della firma E-Tech. Sui battitacco è inserito un design specifico che ricorda a quello dello sticker esterno. Il risultato finale è tanto elegante quanto sportivo.

Renault E-TECH ENGINEERED: arriva a giugno

L’allestimento di Renault E-Tech Engineered è disponibile in Italia a partire da Giugno su Clio, Arkana, Megane Berlina e Megane Sporter. In un secondo momento saranno aperti gli ordini per Captur.