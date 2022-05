KIA Niro 2022: prezzi da 30.500 euro

La KIA Niro 2022 cambia adeguandosi ai tempi, con una gamma di motorizzazioni completa, in cui si va dalla full-hybrid, all’elettrica passando per la plug-in hybrid. Il prezzo parte da 30.500 euro ma si spinge ben oltre i 40.000 euro.

KIA Niro 2022: un design che si fa notare

Con 6 cm in più in lunghezza, 2 in larghezza, 1 in altezza, ma, soprattutto, mediante i 2 cm ulteriori nel passo, la KIA Niro 2022 è più grande del modello precedente. Merito della nuova piattaforma, che consente di collocare la batteria della variante full hybrid sotto il divano posteriore per garantirle un bagagliaio di 451 litri. Il design richiama quello delle KIA di ultima generazione, con gruppi ottici dalle firme luminose originali e dalle dimensioni differenti. Caratteristici i montanti posteriori con verniciatura a contrasto ed i fari posteriori a boomerang. Senza dubbio è originale, ma anche più aerodinamica, con un Cx di 0,29.

KIA Niro 2022: elettrificata ed elettrica

Le unità della KIA Niro 2022 sono 3, due ibride, rispettivamente full hybrid e plug-in hybrid, ed una elettrica. Quindi, ogni automobilista può trovare la soluzione di mobilità che risponde al meglio alle sue esigenze. Le power-unit ibride sfruttano come motore termico il 1.6 GDI con nuovi cuscinetti a basso attrito ed un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti privo dell’ingranaggio della retromarcia, che viene affidata all’unità elettrica.

I livelli di potenza corrispondenti sono di 141 e 183 CV. La variante plug-in, inoltre, promette fino a 65 km in elettrico ed utilizza il radiatore a coefficiente di temperatura positivo ad alto voltaggio da 5,5 kWh pensato per migliorare l’autonomia del pacco batteria con le temperature più fredde. Il cuore elettrico della versione BEV eroga 150 kW (204 CV) e vanta un’autonomia dichiarata di 460 km, grazie ad una batteria da 64,8 kWh che si ricarica fino all’80% in 43 minuti mediante le colonnine a corrente continua.

Prezzi: si parte da 30.500 euro e si arriva a 47.500 euro

La forbice dei prezzi della KIA Niro 2022 è piuttosto ampia. Infatti, la variante d’accesso, la Business, con il 1.6 full hybrid, ha un listino di 30.500 euro, mentre la Style e la Evolution con la stessa power-unit salgono, rispettivamente, a 32.500 euro ed a 34.500 euro. La PHEV che annovera le versioni Style ed Evolution, parte da 40.250 euro ed arriva a 42.250 euro. La EV invece spazia dai 42.700 euro della versione Business, ai 47.500 euro della Evolution.