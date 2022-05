Mercedes-AMG: la Edition 55 per A 45 e CLA 45

Si chiamano Mercedes-AMG Edition 55 e rappresentano i modelli che vanno a celebrare l’anniversario del reparto sportivo della Stella a Tre Punte. La gamma di queste vetture speciali adesso si arricchisce dei modelli A 45 e Cla 45, anche nelle più “cavallate” versioni S e, per la CLA, annovera anche la configurazione shootingbrake.

Dettagli esclusivi per le Mercedes-AMG Edition 55

I dettagli sono gli elementi distintivi delle Mercedes-AMG Edition 55. Infatti, sono tanti i particolari che risaltano all’occhio. L’aerodinamica vanta splitter anteriore più ampio, spoiler posteriore, ed altri elementi sul paraurti nel retro della vettura. Inoltre, accanto a questi particolari in nero metallizzato, troviamo quelli in nero lucido come le modanature dei finestrini e le calotte dei retrovisori esterni.

Il nero domina, come si evince anche dai loghi e dai terminali di scarico di questo colore, e non mancano lo decalcomanie del caso. Due le livree disponibili: Cosmos Black Metallic e Digital White Metallic. In entrambi i casi, a completare il quadro estetico pensano i cerchi da 19 pollici forgiati dal design a razze incrociate e verniciati in grigio titanio.

Interni bicolore per le Mercedes-AMG Edition 55

L’abitacolo di queste Mercedes-AMG Edition 55 è caratterizzato da elementi sportivi quali il volante Performance AMG con corona in microfibra, per una migliore impugnatura nella guida impegnata, e la pedaliera di stampo racing. Tante le finiture in alluminio spazzolato, mentre il tema del colore pone in evidenza l’abbinamento tra il nero ed il rosso per i sedili sportivi ed i pannelli porta. Non mancano dei tappetini personalizzati con tanto di logo Edition 55.

L’esclusività comporta un incremento di prezzo

Viaggiare a bordo di auto così esclusive, come le Mercedes-AMG Edition 55, comporta una spesa ulteriore rispetto ai corrispondenti modelli così come li conosciamo. Nello specifico di 12.614 euro per le versioni 45, e di 14.280 euro per le S. Attualmente però, queste sono le indicazioni relative al mercato tedesco, ma ci sarà tempo per effettuare le ordinazioni anche negli show-room italiani Mercedes, nello specifico fino a dicembre.