Porsche 911 Sport Classic: solo 1250 esemplari

Ne verranno costruite solamente 1.250, per cui la disponibilità della Porsche 911 Sport Classic sarà limitata in tutto il globo. Un aspetto che giocherà sicuramente a favore dei collezionisti e degli appassionati che riusciranno a metterla in garage. La variante vintage della sportiva teutonica è attrezzata con tutti gli accessori del momento ma strizza l’occhio al passato.

4 colorazioni ed un orologio abbinato

Disponibile in 4 colorazioni, la Porsche 911 Sport Classic potrà essere scelta in Black, Agate Grey Metallic, Gentian Blue Metallic, e Sport Grey Metallic. La vettura in questione offre ai proprietari la possibilità di ricevere un orologio che si abbina perfettamente all’auto.

Tanti richiami al passato per la Porsche 911 Sport Classic

Pur ospitando la meccanica della Turbo S, questa 911 speciale si rifà alle antenate mediante una carrozzeria più liscia, priva delle prese d’aria laterali arrivate con la 993. É una sorta di RS 2.7 dei giorni nostri con quello spoiler posteriore a coda d’anatra decisamente più piccolo di quello delle varianti più sportive della 992. Non manca il richiamo ai cerchi Fuchs anche se la misura è di 20 pollici davanti e 21 pollici dietro. Mentre il tetto riprende quello della 997 Sport Classic. Per i più audaci c’è l’adesivo laterale con possibilità di scegliere un numero che va da 1 a 99.

Interno vintage e moderno per la Porsche 911 Sport Classic

Il look retrò della Porsche 911 Sport Classic coinvolge anche l’abitacolo con i sedili che presentano la zona centrale in tessuto, e gli inserti in legno. Non mancano il tachimetro con una grafica specifica ed i loghi Porsche Exclusive Manufaktur.

Sotto pelle 550 CV e cambio manuale

Il cuore della Sport Classic è il flat six da 3,7 litri biturbo, praticamente lo stesso della Turbo S che, con una minor portata d’aria per il raffreddamento, si accontenta “solamente” di 550 CV. Ma il bello della vettura in questione è la presenza del cambio manuale e della sola trazione posteriore. Comunque, non mancano tutti gli ammennicoli tecnici del caso, come le ruote posteriori sterzanti, le sospensioni attive PASM, il dynamic chassis control, ed i freni carboceramici.