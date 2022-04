Lexus RZ 450e, la nuova crossover elettrica premium

Si chiama RZ 450e la nuova Lexus completamente elettrica basata sulla piattaforma e-TNGA EV. È la parente crossover della Toyota bZ4x e della Subaru Solterra, e si distingue per un design molto ricercato, per un powertrain a trazione integrale molto performante e per una dotazione che la proietta in una fascia decisamente premium.

Esterni e interni Lexus RZ 450e

La nuova Lexus e-TNGA EV vanta dunque un look molto aerodinamico, con linee scolpite e ricercate che creano un grande dinamismo nella parte anteriore della vettura, complice anche una combinazione cromatica molto accattivante. Dietro spiccano i LED montati in alto, il posteriore inclinato, lo spoiler integrato e le prese d’aria sul paraurti. Elementi questi che rendono tuttavia la vettura più sobria rispetto al prototipo LF-Z Electrified visto lo scorso anno.

Dentro la nuova RZ 450e sfoggia un’evoluzione del cockpit digitale “Lexus Tazuna”, dotato di un quadro strumenti compatto e di un ampio touchscreen da 14” del sistema di infotainment, montato sulla console centrale inclinata. La qualità percepita è molto elevata, ci sono un’illuminazione con motivi sui pannelli delle porte, un sistema avanzato di riscaldamento per guidatore e passeggero, un tettuccio panoramico auto-oscurante (optional) e un volante “One-Motion Grip” dotato di tecnologia Steer-by-Wire (sempre a pagamento).

Lexus RZ450e, motore da 313 CV di potenza

La nuova Lexus RZ 450e è spinta da due motori elettrici che producono 204 CV nella parte anteriore e 109 CV al posteriore, per una potenza combinata di 313 CV e 435 Nm di coppia, ed è anche la prima vettura della gamma a introdurre il nuovo sistema di controllo della trazione integrale Direct4 di Lexus: tale sistema elettronico può modificare la distribuzione della coppia sugli assi anteriore e posteriore da 0 al 100 percento in pochi millisecondi.

La Lexus RZ 450e accelera da 0-100 km/h in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima limitata a 160 km/h. Secondo le stime di Lexus la batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, composta da 96 celle, offrirà un’autonomia di circa 400 km e un consumo energetico inferiore a 18 kilowatt per 100 km. Piuttosto inferiore rispetto ai 470 km di autonomia dichiarati dalla Toyota bZ4x, ma simile a quella della Genesis GV60 che è considerata una delle principali rivali.

Sicurezza ai vertici della categoria

Per quanto riguarda la sicurezza, la nuova RZ 450e prevede la suite Lexus Safety System+ 3.0 con sofisticati ADAS, tra cui il sistema di pre-collisione e il controllo di crociera radar dinamico. In Europa la RZ riceverà anche il Proactive Driving Assist, che regola lo sterzo in base a una telecamera montata frontalmente che legge in anticipo l’angolo delle curve. Infine il sistema di sblocco elettronico delle porte e-Latch non consentirà ai passeggeri di uscire se c’è un veicolo o un ciclista in avvicinamento.