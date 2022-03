Nuova Honda Civic 2022: ora è solo Full Hybrid

È più elegante e sportiva, più sicura e avanzata, e sempre più efficiente. Arriva in autunno

È più moderna, più tecnologica, più spaziosa e soprattutto più efficiente la nuova Honda Civic 2022. Giunta alla sua undicesima generazione, l’iconica berlina del marchio giapponese (più di 27 milioni di unità prodotte) viene proposta con la sola motorizzazione Full Hybrid, completando il percorso di elettrificazione dei principali modelli della gamma. È attesa nelle concessionarie entro l’autunno 2022.

Più sportiva ed elegante

La nuova Civic mette in mostra una silhouette sportiva ed elegante, ottenuta con una linea del cofano più bassa di 25 mm rispetto alla generazione precedente e con un parabrezza dalla visuale più ampia. La base del montante anteriore è stata spostata più indietro fino ad allinearsi con il centro delle ruote donando all’auto un profilo dalle proporzioni più bilanciate e un assetto migliorato sotto tutti i punti di vista.

Il passo più lungo di 35 mm ha permesso ai progettisti di creare un abitacolo più spazioso e comodo, oltre a migliorare le prestazioni e la stabilità sul rettilineo. All’interno dell’abitacolo spiccano una plancia che enfatizza l’ampiezza dell’abitacolo, materiali di qualità, e un display a colori da 10,2” (sull’allestimento Advance). Completano il quadro il sistema di infotainment con display centrale da 9” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema audio Bose avanzato.

Motore Full Hybrid da 183,5 CV

A spingere la nuova Honda Civic ci pensa la nuova tecnologia Honda e:HEV, che vanta una batteria agli ioni di litio da 72 celle e due potenti motori elettrici compatti abbinati a un motore da 2.0 litri di nuova concezione a iniezione diretta e ciclo Atkinson, per una potenza complessiva di 183,5 CV e 315 Nm, con consumi medi inferiori ai 5l/100km nel ciclo WLTP ed emissioni di CO2 che si attestano sotto i 110 g/km.

Il motore termico è controllato da una nuova PCU (Power Control Unit) compatta, ora posizionata sotto il cofano insieme al resto del propulsore. Sotto i sedili posteriori si trova invece la versione più recente della IPU (Intelligent Power Unit) che, per quanto più piccola e leggera, vanta una densità di energia maggiore. Sono invece quattro le modalità di guida selezionablii: Econ, Normale, Sport e Individual.

Tecnologia al servizio della sicurezza

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla trasmissione e alla gestione del rumore, per creare un ambiente silenzioso e rilassante nell’abitacolo e migliorare la guidabilità complessiva del veicolo. Così come sono state rinnovate le sospensioni anteriori per una migliore dinamica di guida. Inoltre, questa è la prima Civic a godere di sedili anteriori con una struttura di nuova concezione, capace di stabilizzare il corpo dei passeggeri per ottenere il massimo comfort.

La nuova Civic è equipaggiata con Honda Sensing, un’avanzata gamma di funzioni per la sicurezza e la guida assistita. Una telecamera grandangolare da 100° e otto sensori sonar (quattro davanti e quattro dietro) permettono il funzionamento dei più avanzati sistemi di sicurezza e ausilio alla guida, tra i quali spiccano la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni, bici e altri veicoli, il cruise control adattivo con sistema di mantenimento della corsia e il Traffic Jam Assist.

Honda Civic 2022: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +12