Maserati Grecale: prezzo da 74.470 euro per il SUV del Tridente

Solo motori a benzina per la Maserati Grecale e l’anno prossimo la variante elettrica con la super batteria da 105 kWh

Prodotta a Cassino (FR), la Maserati Grecale gira sulle strade del centro Italia da circa 2 anni con le camuffare del caso, in questi giorni finalmente è stata svelata in via definitiva, e le immagini mostrano tutte le sue particolarità dentro e fuori.

La piattaforma deriva dalla Stelvio ma richiama la MC20

In molti si sono sbizzarriti con paragoni più o meno arditi, in realtà la Grecale, che nasce dall’evoluzione della piattaforma Giorgio dell’Alfa Romeo Stelvio, strizza l’occhio alla MC20 con quella calandra che fa tanto Amarcord e i fari a sviluppo verticale. Il tetto quasi spiovente richiama le coupé, mentre le luci posteriori sono un omaggio alla 3200 GT. La sorella minore della Levante è comunque generosa nelle dimensioni, con una lunghezza di 4,85 metri, un’altezza di 1,67 metri, ed una larghezza di 2,16 metri (retrovisori compresi).

Interni a tutto schermo

Che è una Maserati è chiaro dalle finiture, dalla pelle utilizzata, e da quell’idea di lusso e sportività che il suo abitacolo trasmette. Ma attenzione, adesso la plancia è tutto uno schermo, non c’è quella soluzione di continuità tra la strumentazione digitale da 12,3 pollici, ed il doppio display centrale da 12,3 pollici e 8,8 pollici, che consentono di ridurre drasticamente i tasti fisici, ma l’effetto wow è garantito. Inoltre, anche dietro, davanti al divano, c’è un altro schermo che consente di gestire la temperatura in autonomia ai passeggeri posteriori. Per l’audio poi, la chicca è il sistema Sonus faber da ben 1000 watt che sfruttano 21 altoparlanti. Chiaramente, il collegamento con gli smartphone è una condizione imprescindibile ed il sistema multimediale può avere fino a 5 profili d’utente. Per il bagagliaio nessun problema di capienza con 570 litri utili.

Motori 2.0 mild hybrid o V6 3.0 biturbo

Nessuna concessione ai diesel, la Grecale inizialmente sarà solamente alimentata a benzina, ma dall’anno prossimo la variante elettrica, denominata Folgore, darà una scossa ad impatto zero alla gamma, e potrà sfruttare una batteria da ben 105 kWh che promette di percorrere tanti km tra una ricarica e l’altra.

Al momento, la famiglia del nuovo SUV del Tridente propone 3 soluzioni motoristiche, un 2.0 mild hybrid a 48 Volt declinato su due livelli di potenza, 300 e 330 CV, rispettivamente per le varianti GT e Modena, mentre l’allestimento Trofeo sfrutta il V6 3 litri biturbo Nettuno derivato da quello della bellissima MC20 e capace di erogare ben 530 CV. Quest’ultima unità garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, ed una velocità massima di 285 km/h. Per rendere la guida della Grecale all’altezza delle altissime aspettative, il corredo tecnico annovera delle sospensioni anteriori a quadrilatero, posteriori con schema multilink, il differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato, e la trazione integrale.

Prezzi a partire da 74.470 euro

Il listino della Grecale presenta una forbice abbastanza accentuata, visto che la GT ha un costo di 74.470 euro, la Modena sale ad 85.200 euro, mentre la Trofeo, la più sportiva e potente, raggiunge i 114.950 euro. Ovviamente, la cifra da investire è destinata a salire se si attinge alla lista delle personalizzazioni.

