Mini: la Countryman Cooper S diventa Untamed Edition

La serie speciale Untamed Edition della MINI Countryman è in vendita da questo mese ed è disponibile con 2 o 4 ruote motrici

Si chiama Untamed Edition ed è la nuova serie speciale dedicata alla MINI Countryman, è abbinata alla motorizzazione 2 litri sovralimentata della Cooper S e può essere scelta anche in variante ALL4 con la trazione integrale.

Una livrea che gioca con i contrasti di colore

L’estetica, molto curata, spicca per la livrea momentum grey che viene ripresa anche per gli elementi che vanno ad impreziosire la parte bassa della fiancata. Sempre nella vista laterale ci sono quattro strisce in Frozen Bluestone che creano un piacevole contrasto. Gli opposti si attraggono, si sa, così non mancano altre componenti in nero lucido come le calotte dei retrovisori, le barre sul tetto, le cornici dei fari e le maniglie delle porte. La cura estetica è completata dai badge e dai cerchi da 18 pollici specifici.

Tanti dettagli fanno la differenza anche all’interno

L’abitacolo vede protagonisti i colori blu e verde, e vanta delle soglie battitacco con una grafica dedicata alla montagna. Spiccano nell’interno di questa Countryman i sedili sportivi MINI Yours, le bocchette d’areazione in nero lucido, ed un volante sportivo tagliato in basso realizzato in pelle Nappa. Tappetini speciali, badge identificativi della serie speciale ed una cornice decorativa illuminata in Frozen Bluestone completano il look.

Dotazione più ricca

Questa MINI dall’aspetto unico ha una dotazione che annovera accessori quali il pacchetto MINI Excitement, il pacchetto luci, e le firme luminose a LED anche per quanto riguarda i fendinebbia.

