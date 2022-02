Fiat 500X e Tipo Hybrid: elettrificate a partire da 21.000 euro

Fiat 500X e Tipo Hybrid puntano ad un’elettrificazione democratica con prezzi che partono da 21.000 euro grazie al finanziamento FCA Bank

La Fiat continua la fase di elettrificazione dei suoi modelli, e la completa portando la tecnologia ibrida su 500X e Tipo, seguendo la scia del processo iniziato con 500 e Panda. Quest’ultime hanno venduto oltre 200 mila unità nel Vecchio Continente in versione Hybrid nel corso del 2021, e a adesso lasciano il testimone alle sorelle maggiori per divulgare la democratizzazione di questa tecnologia anche nel segmento C e dei C-SUV.

Nuovo logo, nuovo motore, e partnership con RED

Sostenibili e sensibili alle problematiche sociali, 500X e Tipo Hybrid saranno lanciate nella serie speciale RED per divulgare il messaggio della lotta alle pandemie, e, a sottolineare la presenza di un’importante evoluzione motoristica, presentano un nuovo logo sul portellone formato da 2 foglie e due gocce di rugiada blu, con un colore più intenso rispetto a quello utilizzato con le piccole del Brand.

Sottopelle infatti, troviamo il nuovo 1.5 a 4 cilindri FireFly capace di erogare fino 130 CV, che sfrutta la sovralimentazione per avvalersi anche di una coppia di 240 Nm, e vanta l’e-motor a 48 Volt e 15 kW alloggiato nel cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Questa unità consente l’avvio in modalità elettrica, e, nel ciclo WLTP permette di evitare il coinvolgimento della componente termica per il 47% del tempo, arrivando persino ad una percentuale del 62% nel ciclo urbano: una situazione di marcia in cui il consumo è inferiore a quello di un motore diesel. Inoltre, riduce dell’11% le emissioni di Co2 rispetto al vecchio propulsore 1.3 T4 a benzina (500X).

Partenza in elettrico e guida brillante

L’aspetto interessante di questo ibrido leggero è che consente ai modelli in questione di partire in modalità elettrica; inoltre, rafforza la spinta nelle fasi d’erogazione più critiche per un motore termico, in quel range di giri in cui tenderebbe per un attimo a sedersi, garantendo quindi una risposta più pronta al pedale del gas, una marcia più fluida, ed una riduzione dei consumi.

Ma non è tutto, anche in quelle fasi della guida, come in coda, nei brevi spostamenti dell’auto, l’elettrico entra in gioco, così come nelle fasi di parcheggio. E’ un apporto pratico che non presuppone rinunce nella tipologia d’utilizzo quotidiano, con il sistema ibrido a 48 Volt che recupera energia in frenata ed in rilascio.

Novità nel look e nella tecnologia per due modelli di successo e sicurezza attiva curata

La 500X Hybrid può fregiarsi di uno stile rinnovato con il MY 2022 in cui spicca il nuovo logo 500 nel frontale ed il nuovo lettering FIAT nella vista posteriore. Inoltre, adotta un tocco di spigliatezza con il soft top. La Tipo Hybrid offre maggiore versatilità al modello più venduto in Italia nel segmento C, sia tra le berline che tra le wagon, grazie alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti.

Entrambe le vetture presentano ADAS di ultima generazione come l’attention assist, la frenata d’emergenza automatica, il sistema che riconosce i limiti di velocità, e quello che suggerisce al conducente di impostarli. Inoltre, non manca il dispositivo che consente all’auto di rimanere in carreggiata, il controllo degli angoli ciechi, e l’accensione automatica degli abbaglianti.

Prezzi: con il finanziamento FCA Bank si parte da 21.000 euro

Disponibili da aprile in concessionaria, ma già ordinabili dal mese di febbraio, la Tipo 5P 1.5 130 CV Hybrid ha un listino di 26.450 euro che, in promozione, scende a 23.000 euro, e, con finanziamento FCA Bank si riduce a 21.000 euro. La 500X Club 1.5 130 CV Hybrid parte da 29.400 euro, ed è offerta in promozione a 25.380 euro. Anche per lei il prezzo scende ulteriormente con il finanziamento FCA Bank, precisamente a 23.380 euro.

