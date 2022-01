Jeep: Renegade e Compass diventano e-Hybrid

Rappresentano l’accesso alla gamma ibrida e sono equipaggiate con un 1.5 da 130 CV ed un motore elettrico da 20 CV. In promozione lancio a gennaio.

La famiglia ibrida di Jeep si allarga verso il basso con le varianti e-Hybrid di Renegade e Compass. Una scelta che cavalca il trend del mercato, in cui è sempre maggiore la richiesta di modelli elettrificati, e contribuisce ad abbassare le emissioni fino al 15% rispetto ai precedenti motori a benzina.

Motore a benzina 1.5 da 130 CV, unità elettrica da 20 CV e nessuna spina per ricaricare

Non c’è la necessità di ricaricare con la spina rispetto ai modelli 4Xe, quindi la convivenza con queste ibride comporta una guida ed un utilizzo il più vicino possibile ad un’auto convenzionale. Comunque, si tratta di un progetto che vede protagonista il motore 1.5 a 4 cilindri da 130 CV a ciclo Miller con un elevato rapporto di compressione, nello specifico 12,5:1, ed un sistema di iniezione diretta ad alta pressione tutto nuovo capace di raggiungere i 350 bar. Anche la testata è stata riprogettata e adesso vanta una camera di combustione compatta, un doppio variatore di fase, e dei condotti d’aspirazione specifici ad alta turbolenza. Quest’unità lavora in sinergia con una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti, ed è stata accoppiata ad un motore elettrico integrato da 48 volt che fornisce 20 CV e 55 Nm di coppia, ed entra in scena nelle partenze, quando il propulsore a benzina è spento, nelle fasi dell’erogazione più impegnative di quest’ultimo, e nelle manovre di parcheggio, Chiaramente, non manca un valido sistema di recupero dell’energia nelle fasi di frenata.

Sono sempre connesse e sulla Compass arriva la guida autonoma di livello 2

Grazie al sistema Uconnect NAV, che sfrutta uno schermo touch da 8,4 pollici ( può arrivare fino 10,1 pollici sulla Compass), le nuove ibride di Jeep possono dialogare con gli smartphone con sistema operativo Android o iOs, e, grazie alla Uconnect Box, accedere ai sevizi Uconnect. Ovviamente, sono presenti all’appello le funzioni gestibili da remoto, come l’accensione delle luci, l’apertura e la chiusura delle portiere, e la richiesta di soccorso, tanto per citarne alcune attuabili tramite l’app My Uconnect. A livello di sicurezza attiva inoltre, sulla Compass debutta anche il sistema di guida autonoma di livello 2 che mantiene la distanza dall’auto che la precede e consente alla vettura di rimanere all’Interno della propria carreggiata. Su entrambi i modelli invece è presente la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il sistema che riconosce i segnali stradali, quello che mantiene i limiti di velocità in vigore sulle strade che si stanno percorrendo, ed il dispositivo che monitora la soglia d’attenzione del guidatore.

5 allestimenti compresa la nuova serie speciale Upland

A fianco alle varianti Longitude, Night Eagle, Limited, ed S, arriva la serie speciale Upland che sottolinea la sostenibilità di Jeep. Infatti, presenta dei sedili SEAQUAL, il cielo ed i tappetini realizzati con dei materiali ricavati dalla plastica raccolta nell’oceano. All’esterno si riconoscono per la livrea Matter Azure, il tetto nero two-tone, ed i cerchi in lega, che sono da 17 pollici per la Renegade e da 18 pollici per la Compass.

L’offerta lancio di gennaio

Per il loro lancio Renegade e Compass e-Hybrid sono offerte con una rata, rispettivamente, di 249 euro, e 319 euro, al mese per 4 anni attraverso la formula di finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank.

