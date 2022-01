Porsche Taycan Sport Turismo: la Taycan che mancava da 90.277 euro

Con 5 livelli di potenza ed una gamma che annovera anche la variante RWD, è il giusto compromesso tra la berlina e la Cross Turismo.

Per chi desidera il bagagliaio della Taycan Cross Turismo ma non vuole rinunciare alla sportività della Taycan berlina, ecco che arriva una nuova variante dell’elettrica griffata Porsche: la Taycan Sport Turismo. Ha tutto il fascino di una shooting brake e la dinamica di una sportiva di razza. Lo dimostra il fatto che la prima versione ad apparire sarà la cattivissima GTS, prevista nel Vecchio Continente per fine febbraio.

Il meglio dei due mondi

Dal punto di vista estetico rifugge dagli elementi di stampo off-road della Cross Turismo, ma mantiene più spazio a disposizione della testa dei passeggeri posteriori (+45 mm) e del guidatore (+9 mm) rispetto alla berlina, nei confronti della quale vanta anche un bagagliaio più capiente di circa 40 litri, dall’apertura quasi raddoppiata nell’ampiezza. Nell’abitacolo inoltre, debutta la magia del Sunshine Control, che rende il tetto panoramico trasparente o opaco nella sua interezza, o in alcune sezioni e, addirittura, simula l’azione di una tendina avvolgibile. Ma gli effetti speciali non finiscono qui, visto che, attraverso, il Remote Park Assist, il guidatore può gestire a distanza l’ingresso e l’uscita da un parcheggio senza doversi sedere al volante. A livello d’infotainment poi, è doveroso segnalare la connessione con i dispositivi Android, ed un sistema di pianificazione delle ricariche più selettivo nell’individuare le stazioni con le colonnine rapide.

5 configurazioni con potenze da 326 CV a 761 CV di cui una RWD

Si potrà scegliere tra 5 allestimenti con potenze crescenti, dai 326 CV della Taycan Sport Turismo RWD, passando per i 435 CV della 4S, per i 517 CV della GTS, per i 625 CV della Turbo ed i 761 CV della Turbo S che copre lo 0-100 km/h in 2,8 secondi. L’autonomia nel ciclo WLTP consente alla 4S di percorrere ben 498 km, mentre la ricarica del pacco batterie dalle colonnine superfast può avvenire dal 5% all’80% in soli 22 minuti e 30 secondi. Così, in appena 5 minuti si può ricevere l’energia sufficiente a percorrere 100 km.

Prezzi: si parte da 90.277 euro

A livello di listino, il prezzo di partenza della Taycan Sport Turismo è di 90.277 euro per la RWD, mentre la più potente Turbo S richiede un esborso di 193.520 euro. La GTS, al centro della gamma, ha un costo di 138.207 euro.

